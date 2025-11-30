Unos vándalos queman siete contenedores en Algeciras

La zona del puente de la autovía en la que tuvo lugar la quema de contenedores

Siete contenedores de carga trasera fueron incendiados durante la pasada noche en la calle Sagrado Corazón de Algeciras, bajo el puente de la autovía, en lo que se presume un acto vandálico intencionado.

El suceso provocó daños materiales significativos, con un coste estimado de más de 2.000 euros para reponer los contenedores, y generó molestias a los vecinos de la zona. La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local permitió controlar el incendio y garantizar la seguridad en el área.

El Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado los trabajos para sustituir los contenedores afectados y restablecer el servicio lo antes posible, además de trasladar los hechos a las autoridades competentes para identificar a los responsables.

Vicente Palomares, concejal delegado de Limpieza, denunció públicamente los hechos, calificándolos de “actos irresponsables que dañan bienes públicos y ponen en riesgo la seguridad del vecindario y de los equipos de emergencias”.

El edil recordó que el mantenimiento del mobiliario urbano es responsabilidad compartida e hizo un llamamiento a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el incidente.