Usuarios denuncian retrasos y saturación en el autobús Algeciras-La Línea de las 7:30

El servicio de autobuses entre Algeciras y La Línea con salida programada a las 7:30 de la mañana desde la estación San Bernardo ha levantado las quejas de varios usuarios debido a retrasos frecuentes y a la saturación de pasajeros en el trayecto.

Una de las usuarias, que asegura haber presentado varias reclamaciones a través de la web del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar, denuncia que el vehículo “con frecuencia sale a las 7:45 o incluso a las 7:50”, lo que provoca que coincida con usuarios habituales del servicio de las 8:00. Esta situación, sostiene, da lugar a que muchos viajeros tengan que realizar el recorrido de pie y, en ocasiones, queden pasajeros en tierra pese a ser una hora muy sensible puesto que buena parte de los usuarios utilizan el servicio para ir a trabajar.

La afectada relata que los propios conductores admiten conocer el problema y aseguran que lo han trasladado a la empresa sin que se adopten medidas. Apuntan, además, a la alta afluencia de estudiantes que regresan desde La Línea como uno de los factores que impiden cumplir con el horario previsto. “La incompetencia de la empresa está perjudicando negativamente a las personas que usamos a diario el transporte público para acudir a nuestros puestos de trabajo”, lamenta la usuaria, que añade que algunos viajeros han optado por desplazarse en vehículo privado ante la falta de soluciones.

El Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar ha explicado, a consultas de Europa Sur, que actualmente existen siete autobuses que cubren la ruta entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, entre ellos dos refuerzos añadidos con motivo del inicio del curso. La oferta incluye un servicio a las 6:00, dos salidas a las 6:45 (ruta y directo), otras dos a las 7:00 (ruta y directo), el de las 7:30 y el de las 8:00.

En relación a las reclamaciones, el organismo señala que únicamente ha recibido tres, todas de la misma persona, y recuerda que los retrasos pueden estar condicionados por el tráfico en carretera, una circunstancia que escapa a su control.

El malestar de los usuarios, no obstante, se mantiene, y algunos pasajeros han animado a acudir a la estación de San Bernardo a primera hora de la mañana para comprobar el “malestar generalizado” que provoca el servicio.