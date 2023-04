Miguel Urbán denuncia que el nuevo CIE de Algeciras será “un auténtico Guantánamo”

El eurodiputado de la izquierda europea y miembro de la subcomisión de Derechos Humanos Miguel Urbán ha denunciado este miércoles en Algeciras que el nuevo CIE, que se levanta en la zona de Botafuegos, es “la cárcel más grande de toda Europa para personas que no han cometido ningún delito, en el mejor de los casos, una falta administrativa”.

A pie de obra, acompañado por el candidato de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Algeciras, Rafael Fenoy, y Andrés de la Peña, miembro de la Coordinadora CIES No, Urbán ha recordado que “lo que estamos viendo aquí está totalmente vinculado con el pacto migratorio cuyos debates se están terminando ahora en Europa”.

Para el eurodiputado de la izquierda europea, “con este nuevo CIE quieren convertir a Andalucía y al sur de Europa en una gran cárcel para migrantes como un tapón hacia Centroeuropa”. “Hemos visto la externalización de fronteras a países como Marruecos para que hagan de policía de fronteras violando los derechos humanos y ahora también lo vamos a tener aquí con estos centros de internamientos, auténticos guantánamos europeos, en donde vemos que hay una necropolítica migratoria común para todos los países”, indicó.

Urbán recordó que “hace poco vimos cómo Sánchez se daba la mano con la neofascista primera ministra italiana diciendo que tenían la misma política migratoria y lo peor es que es verdad. La Europa fortaleza hacen que Marlaska, Sánchez y Meloni tengan la misma necropolítica en temas migratorios, vulneradora de derechos humanos y que no tengamos una diferencia entre los neofascistas y el Gobierno actual en materia migratoria, lo que es terrible”.

El eurodiputado lamentó que “Sánchez empezó acogiendo, supuestamente, al Aquaruis y va a terminar su legislatura con la mayor cárcel de Europa, un auténtico Guantánamo. Este no es el modelo, Andalucía y el Estado español tienen que ser una tierra libre de CIES. Defendiendo los derechos de las personas migrantes estamos defendiendo nuestros propios derechos”, ha concluido.

El candidato de Adelante Andalucía agradeció a Urbán su visita, al tiempo que recordó que “desde Adelante Andalucía no dejamos de denunciar que los CIES no son la solución para afrontar la emigración, que no es un problema sino una oportunidad”. Fenoy insitió en la necesidad de “integración de las personas migrantes”, algo totalmente contradictorio con “un edificio como éste que es una cárcel”, por lo que, “una vez que esté hecho, tenga un uso de carácter social”.

Andrés de la Peña, miembro de la Coordinadora CIES No, recordó el rechazo de la coordinadora de esta construcción, “no sólo porque estamos en contra de estas instalaciones como por el hecho de que se haya dado tanta prisa en ejecutar los 26 millones de euros que ha costado frente a las carencias en sanidad, educación, y transportes”. De la Peña puso el acento en la “incertidumbre” que padecen estas personas que no saben si serán expulsados o no.