El trienio liberal: una flota francesa amenaza a Algeciras

Al mismo tiempo que las tropas de Angulema van despojando a España del liberalismo implantado tres años antes, en nuestra ciudad también se produce otro tipo de sustracción, tal y como denunció el vecino de Algeciras Lorenzo Mendez, quien se dirigió al consistorio local para denunciar: “Sobre despojo que ha sufrido de un terreno por el propietario de una suerte vecina”. Mientras el denunciante local espera que se haga la justicia debida, llega hasta la mesa del subjefe del partido algecireño un despacho expresando: “Se dá cuenta de una Real órden en que S.M. á vista de lo que manifestó el Gefe Superior político pidiendo recursos para poner los pueblos en estado de defensa, se vino á resolver propongan arbitrios y demás que crea necesario al expresado objeto”.

Mientras se piensa en generar los recursos necesarios para la defensa de los pueblos del partido y resto de los de la provincia, las altas instancias liberales que acompañan a la familia real ubicadas en la ciudad de Sevilla muestran indecisión, según se hizo publico sobre su posible ubicación: “Anoche entre ocho y nueve se recibió en efecto la consulta, en la cual convenía el consejo con el dictamen de la junta de generales, apoyando la absoluta necesidad de trasladarse las Cortes y el Gobierno, y variando solamente en cuanto al punto de la traslación que creía debía ser Algeciras”. De haberse producido el traslado hacia nuestra ciudad, Algeciras se hubiese convertido en la interina capital de la nación y muy posiblemente en el último baluarte del liberalismo en España.

Los constitucionalistas, mientras dirimen sus destino próximo, intentan poner tierra de por medio entre el sistema liberal y las tropas francesas; por su parte, el consistorio local envía oficio a la capital de la provincia: “Consultando el Ayuntamiento de Algeciras si los individuos de la Milicia nacional local que hayan presentado prófugo ó sustituto pª el servicio de las armas han de considerarse exentos del de esta Milicia, se acordó contestar al Ayuntamiento que el tener prófugo ó sustituto sirviendo en el Exército no libera á los milicianos locales de éste servicio patriótico”.

Coincidente con las respuestas a las dudas del consistorio local también y desde la capital se ordena a los pueblos de la provincia: “La traslación de las alhajas de las iglesias y conventos á las plazas fuertes, se acordó manifestar [...] que lo que conviene para el cumplimiento de esta órden es mandar á los ayuntamientos recojan las alhajas de las iglesias y den cuenta inmediatamente para disponer su traslación á esta capital; y que al efecto formen un inventario por triplicado ante una comisión compuesta de un alcalde, dos regidores, un síndico, el cura de la parroquia y un vecino de la misma.; remitiendo un ejemplar de dicho documento al Señor Gefe Político quedando otro en el ayuntamiento y otro en poder del Cura”.

En prevención de un posible ataque por mar, “se manda fortificar inmediatamente la Ysla de Tarifa por peligro que representa su mal estado, y ventaja que ofrecerá al enemigo su ocupación; en vista de cuya superior resolución, de lo expuesto por el Señor Comandante militar sobre el mismo peligro de la Bahía de Algeciras si al momento no se fortifica la Ysla Verde; y oídas otras reclamaciones para asegurar con la misma brevedad otros varios puntos de la costa marítima; y atendiendo á qe la excepción concedida por el Sor General en Gefe del Exército de reserva no ha producido hasta ahora cantidad alguna para emprender las fortificaciones de suerte qe no se ha de dar principio”.

Siguiendo con la toma de desesperadas medidas: “Se vió un oficio del Ayuntamiento de Algeciras manifestando que el Capitán del Puerto remitió á dicho Cuerpo veinte marineros extranjeros que iban á emplearse en el corso, a fin de que se les exigiese el juramento de fidelidad como único requisito; más el ayuntamiento no hallando esto en armonía con la regla 16 de la Ley de ocho de Octubre de mil ochocientos veinte, consultaba lo que debía hacer á esta Corporación, la cual acordó que el ayuntamiento se arregle estrictamente a la citada Ley”.

Siguiendo en el contexto defensivo, se expresa: “El comandante de Yngenieros del Campo de Gibraltar, en consecuencia de las ordenes del General en Gefe del Exto. de reserva para poner en estado de defensa las costas, pide que el ayuntamiento de Algeciras le facilite los fondos necesarios por cuenta de su cuota en la anticipación de los cinco millones y se acordó que estando destinado el producto de esta anticipación á otros objetos así como el importe de las licencias de las milicias activas á las obras de fortificación es de creer ya qe el Sor Comandante militar haya atendido á las de Algeciras como justamte apetece al Comandante de Yngenieros del Campo”. Desgraciadamente el consistorio algecireño no estaba de acuerdo con la medida tomada: “En virtud de las dificultades presentadas por el ayuntamiento de Algeciras pa realizar la cuota de la anticipación de cinco millones, se acordó no haber lugar á variar el reparto hecho por la Junta y que mediante la imposibilidad que toca pa realizar el cobro, esta Corporación se ocupa de proporcionar la fuerza armada necesaria pa que tenga efecto”.

A pesar de la situación de guerra, se mantenía el procedimiento con respecto a las transacciones con Gibraltar: “Casa de Comercio de Gibraltar titulada La Grave y La Pulida solicitando que un cargamento que tiene en Depósito en esta Aduana sea despachado con arreglo al nuevo Arancel, mediante que el expediente judicial de que pendía el Depósito se halla en Apelación en la Aduana de Sevilla [...] acordándose consultar al Gobierno la resolución conveniente”.

Quizá y como medida de prevención también se ordenó: “Trasladar al ayuntamiento de Algeciras oficio del Sor Comandante general del distrito avisando haber dado la órden oportuna para qe el Comandante de Yngenieros de aquella Ciudad se encargue de levantar el plano de la cárcel, según el mismo ayuntamiento deseaba”. Con el mismo talante defensivo se aprobó por las instancias provinciales: “En la necesidad de proveer de armamento á varios Cuerpos del Exército existente en esta provincia, se acuerda oficiar á Dn. Benito Picardo de este Comercio para qe se sirva facilitar una carta orden á favor del Capitán de artillería Dn Rafael Cisneros pagadera de los fondos de qe se puede disponer, tenga noticias de que se haya verificado la compra y pago en Gibraltar de mil cien fusiles cuyo valor no habrá de exceder de mil quinientos reales cada uno; pidiendo al Sor Comandante militar de la provincia comisione persona de su confianza que se encargue de la compra de este armamento en Gibraltar”.

Por aquellos días de tomas de medidas preventivas, llega impreso hasta el despacho del Jefe Subalterno del partido algecireño lo que sigue: “Artículo de Oficio. El Rey ha expedido el decreto siguiente: Dn Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Española, Rey de España, á todos los que los presenten, vieren y entendiere, sabed: Que las Cortes ordinarias han decretado los siguiente: Las Cortes, usando de la facultad que se le concede por la Constitución, han decretado el siguiente reglamento del cuerpo de sanidad militar. Capítulo Primero. Artículo 1º.- El número de individuos de que ha de constar este cuerpo será y se distribuirá en la forma siguiente: Hospitales de primera clase. Ayudantes primeros [...] En Algeciras 1 [...] Ídem segundos [...] En Algeciras 1”.

De vueltas a las armas adquiridas en la colonia británica, se recibió el siguiente despacho en las oficinas del Jefe Subalterno del partido: “Para la compra de fusiles que se tiene encargada en Gibraltar se ordena al ayuntamiento de Cádiz que de los fondos de la anticipación abone cuatro mil y ochenta pesos fuertes importe de una letra girada en aquella Plaza el 26 del corriente por Dn Rafael Cisneros, á cargo del Sor Dn Juan Moscoso Comandante militar de esta provincia”. Se desconoce si el consistorio gaditano respondió de modo negativo como así lo hizo el algecireño. Sobre las medidas arancelarias con el comercio extranjero se mantienen las de protección para los productos nacionales: “Se vió un solicitud del comerciante Dn Ángel Rebollo pidiendo se le permita despachar seis balones de papel blanco procedentes de Gibraltar pagando los derechos de arancel de 1782; se acuerda se debe mantener la prohibición del papel de Génova por consideración á las fábricas de Cataluña”.

En otro orden de asuntos, el Ayuntamiento de Algeciras parece que encontró la necesaria “armonía” con la regla 16 de la ley 8/10 de 1820, referente a la practica del corso y cuya “destacada” actividad supuso semanas más tarde una gran amenaza cuando hace acto de presencia frente a nuestra ciudad una flota francesa: “Esta escuadra se forma de dos navíos de línea, una fragata, una corbeta y tres bergantines, los cuales han estado por aquí unidos á un navío y bergantín Holandés, como unos quince días, con el objeto de recoger cada cual las presas respectivas que les habían hecho los liberales de Algeciras, y en seguida dejándose de más dilaciones mandó sus lanchones armados, desamarró los barcos y esperó los efectos que le faltaban. Los franceses mandaron parlamentario pidiendo así los barcos como las cargas; y habiéndose negado á entregarlos, armaron seis lanchones con cañones y obuses, y en cuanto en Algeciras vieron á la fragata á la vela y á todos los lanchones detrás, mandaron parlamentario ofreciendo entregar todos los barcos y efectos existentes, y que lo demás que se había vendido se indemnizaría por el Gobierno á su debido tiempo. Así se hizo, y ayer se fueron ya los Franceses á reforzar el crucero de Cádiz, y los armadores de Algeciras han perdido sus gastos y patentes y han estado á peligro de que les arruinen el pueblo y quemaran los barcos que había en aquel puerto, como lo hubieran hecho otros menos políticos y racionales que los franceses”.

Días más tarde y aún se supone con el miedo en el cuerpo, la alcaldía local se dirigió a las instancias provinciales dando lugar a la siguiente resolución: ”Se vio un oficio del Alcalde Constitucional de Algeciras manifestando lo acordado por el Ayuntamiento con el Comandante militar para fortificar la Ysla Verde; y haberse presentado diez y siete voluntarios para servir á los cuales socorrerá con cinco reales diarios al arbitrio que se ha establecido de cuatro cuartos en libra de carne quedando en comunicar el resultado de la subasta”.

Durante aquellos días de miedo y temor también se vivieron situaciones sin explicación alguna, salvo la situación política: “El Sor Gefe Político pasó informe una solicitud del Ayuntamiento de Algeciras á S. E. pidiendo sea repuesto en su destino el subdelegado de Hacienda del partido suspenso por el Sor Yntendente á causa de haber accedido á las instancias del Ayuntamiento para introducir 2.000 fanegas de trigo de Gibraltar decidiéndose manifestar á S.E. se estima arreglado el procedimiento del Sor Yntendente”.

En aquellos momentos de grave inestabilidad política y desbandada se hace público por absolutistas fuentes: “Gibraltar: El señor Egea vino aquí en comisión á comprar 1.000 fusiles con el dinero en letras y en oro, el que se recibió y se contó en la casa del cónsul anglo-américano; y como aquí no había ni puede haber jamás fusiles de venta, y más en ese número, se quedó aquí el dinero y desapareció dicho señor diciéndonos que volvía á Sevilla y otros que se embarcaba para distintos puntos. El señor San Miguel tomó en ésta una letra de 500 duros y salió para Málaga, y el señor de Pizarro se embarcó en buque anglo-americano y fué para Marsella. Si hemos de calcular sobre la comisión del ex-ministro Egea, dirémos que fue solo para poner en salvo sus rapiñas y las de sus colegas y compañeros, y que han robado á España de 8.009 á un millón de duros, pues los 1.000 fusiles á 8 ó 10 duros cada uno de ellos ascienden á esta suma”.

Los medios afines comienzan su labor difamatoria o defensora según quién pagara la tinta. El fin estaba cada vez más cerca.