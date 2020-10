Un trabajador denuncia a Algesa por su despido tras haber sido subrogado de CTM

Un ex trabajador de Algesa ha denunciado a la empresa pública de limpieza por su despido tras haber sido subrogado desde CTM. El despido se produjo el mes pasado a la vuelta de su periodo de vacaciones, alegando la empresa una duplicidad de puestos (el despedido es informático). Este empleado considera que el despido no cumple con la normativa existente y critica que es el único que se ha producido tras la subrogación de los trabajadores de la empresa de transporte urbano a Algesa; la empresa asegura que la decisión responde a criterios de "operatividad y productividad".

Desde la Plaza Alta, este jueves por la mañana el hermano del despedido, Francisco Soler, ha expuesto los argumentos en contra de la decisión. Según explica, su hermano fue subrogado el pasado mes de junio como el resto de los trabajadores y "entonces el Ayuntamiento no dijo nada de duplicidades". Tras incorporarse de las vacaciones el 15 de septiembre le entregaron su carta de despido alegando esa duplicidad, "que no entendemos, porque si la hay es para muchos otros puestos". Además, remarca, su hermano tiene muchos años de experiencia acumulada, superó un proceso de selección y, al tener una discapacidad importante "la empresa se beneficia de unos descuentos importantes", pero pese a ello el informático que se queda es el de Algesa. Y en cualquier caso, "parece que habría trabajo para los dos, puesto que Algesa alega una falta de personal para no gestionar las peticiones de documentación que se le han formulado a través del Defensor del Pueblo".

El despedido ha denunciado la rescisión del contrato alegando que acaba de salir de un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, un ERTE Covid que considera que lo blindaría frente a despidos. Como también, remarca su hermano, el hecho de que hubiera denunciado a CTM anteriormente. También ha entregado documentación sobre el caso a la Policía Nacional, que investiga la posible conexión de la denunciada compraventa de puestos de trabajo en la estiba con contrataciones en Algesa.

Sin embargo, el Ayuntamiento amplía los motivos de esta rescisión laboral a criterios de "operatividad, productividad y de buscar la mejor solución para equilibrar las cuentas del servicio", explica el teniente de alcalde delegado de Movilidad Urbana, Francisco Javier Rodríguez Ros. En un comunicado, el Consistorio señala que este trabajador "llevaba sin acudir a su puesto laboral 576 días y justo cuando se produce la suborrogación del servicio por parte del Ayuntamiento, solicita el alta y la incorporación para en ese mismo momento, reclamar y comenzar a disfrutar los más de 70 días de vacaciones que había acumulado".

Según el Consistorio, se había producido ya una duplicidad de los puestos de trabajo, por lo que se tomó por parte de la gerencia de CTA (que sustituyó a CTM) la decisión de optar por el despido por causas objetivas, "tal y como marca la legalidad vigente en materia laboral". Además, remarca, "se da la circunstancia de que la antigua dirección de CTM quiso proceder tiempo atrás a materializar este despido, pero no pudo llevarlo a cabo al encontrarse la empresa en concurso de acreedores".

El edil señala que “desde este equipo de Gobierno somos estrictamente escrupulosos con el destino que tiene cada céntimo de los algecireños, e intentamos ofrecer los mejores servicios. La ciudadanía ha de ser consciente de que con su dinero se pagan los sueldos de un gran número de trabajadores públicos, excelentes profesionales que cumplen a diario con su cometido acudiendo, como es obligado, a sus puestos, por lo que no es lógico que se mantengan en el tiempo situaciones de improductividad, sin que haya mediado ningún otro tipo de condicionante por medio”.