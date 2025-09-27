Susana Pérez Custodio augura un "futuro prometedor" para el sector turístico de Algeciras

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Algeciras ha previsto diferentes actividades con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo, con objeto de dar a conocer a los ciudadanos algunos de los lugares más interesantes y atractivos para quienes visitan la ciudad. Una ruta guiada por el Sendero de la Garganta del Capitán, visitas al Museo Municipal o al Salón de la Conferencia de Algeciras, salidas para disfrutar del avistamiento de cetáceos en la Bahía, experiencia con gafas VR o un recorrido por la Algeciras secreta son algunas de las propuestas ofertadas que se vienen desarrollando desde el pasado jueves.

Para la delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, Algeciras está disfrutando plenamente de un sector que, en el conjunto de Andalucía, ha crecido en 2025 cerca de un 2,5% con respecto al año anterior. La previsión es que este año se cierre con 37 millones de visitantes a la Comunidad Autónoma, superando así el récord de 2024. “Estamos trabajando para que buena parte de ese incremento anual de visitantes recale en Algeciras atraído por nuestra gastronomía, nuestros precios, el clima y el estado de nuestras playas y nuestra oferta de naturaleza, con senderos absolutamente singulares y posibilidad de navegar entre delfines”, ha señalado la delegada.

Para Pérez Custodio, Algeciras se encuentra en un momento crucial para su desarrollo turístico, “toda vez que los operadores están a la búsqueda de nuevos destinos y que muchos empresarios están apostando por crear las infraestructuras que el turismo comienza a demandar”. La delegada ha añadido que la ocupación hotelera en Algeciras durante este verano ha rozado el 90% en la mayoría de los establecimientos, colgando algunos el cartel de completo, y ha recordado que esa cifra no contempla los apartamentos turísticos, que ya suponen más de un 15% de las pernoctas totales en Algeciras.

“El futuro para el sector turístico local es muy prometedor”, ha apuntado la teniente de alcalde y delegada de Turismo. “Frente a la saturación y masificación de muchos enclaves turísticos tradicionales, nosotros ofrecemos diferencia, calidad, precios inigualables y un enclave estratégico perfecto para conocer la comarca, el Estrecho o los montes que nos rodean”, ha manifestado antes de concluir que “el trabajo de promoción que venimos haciendo desde hace años está dando sus frutos”.