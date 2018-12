El SUP denuncia la falta de medios para atender la llegada del 'Open Arms'

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirma que la Comisaría de la Policía Nacional en Algeciras aún no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la llegada del Open Arms, que está previsto que llegue este viernes a algún punto sin determinar del Puerto de la Bahía de Algeciras con 300 migrantes a bordo. "Estando en unas fechas de gran complejidad por sus características de seguridad, en alerta 4 antiterrorista y con una parte de la plantilla disfrutando de vacaciones, surge la ocurrencia de que llegue a nuestras costas el citado buque", señala el sindicato.

El SUP se plantea varias preguntas: "¿Cómo se va a recepcionar a esas personas?, ¿quién las van a recepcionar?, ¿dónde las van a instalar? Es obvio que será la Policía Nacional de Algeciras, la misma que hasta el día de hoy no sabe más que por la prensa de los acontecimientos futuros, que no dispone de los medios de protección adecuados, que no tiene vehículos para realizar su trabajo, que el verano pasado tuvo que renunciar a vacaciones por la avalancha de emigrantes y a la que no se le ha reconocido el gran trabajo realizado durante este año contado con la precariedad de la plantilla", denuncia el sindicato.

"La semana pasada nos reunimos con el subdelegado del Gobierno, al que le manifestamos la gran preocupación que tenemos por la situación del Campo de Gibraltar, a la vez que le denunciamos las precariedades con las que contamos, dando éste una respuesta de sorpresa, al desconocer la situación tan lamentable en la que se encuentra la Policía en la comarca. Ahora tiene otra sorpresa, la de un servicio que necesita una gran cantidad de funcionarios y de medios materiales de los que no se dispone, y volviendo a reiterar no se tiene conocimiento oficialmente del mismo", reitera el SUP en su denuncia.

El sindicato vuelve a pedir que el Campo de Gibraltar sea catalogado como zona de especial singularidad para que el Gobierno "le dedique el respeto que la comarca y sus trabajadores se merecen".

Críticas del presidente de la Mancomunidad

El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, ha respaldado públicamente las críticas vertidas por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, hacia el Gobierno central por la llegada en las próximas horas a las instalaciones portuarias algecireñas del barco Open Arms.

El máximo responsable del ente comarcal ha reiterado su “absoluto apoyo al alcalde Landaluce, puesto que en el Campo de Gibraltar nadie nos puede dar lecciones de solidaridad con los inmigrantes, pero ni Algeciras ni el resto de las poblaciones de nuestra comarca pueden convertirse en el lugar predilecto del Gobierno del señor Sánchez para llevar a cabo este tipo de operaciones, máxime cuando existen otras alternativas en el Mediterráneo”.

El presidente de la institución supramunicipal es tajante al señalar que “en el Campo de Gibraltar recalan todas las semanas más migrantes en pateras de los que trae el Open Arms, de los que se olvida el Gobierno de Pedro Sánchez, creando un problema y un gasto adicional a los ayuntamientos de la comarca”.

“El señor Sánchez, con sus planteamientos erróneos y su irresponsabilidad en el asunto del Aquarius ha creado una crisis migratoria sin precedentes en la historia de este país, pero al final, pretende convertir a Algeciras y al Campo de Gibraltar en la única alternativa para esta problemática” recalca Fernández.Finalmente, el presidente de Mancomunidad indica que “el señor Sánchez nos margina, nos niega información, nos crea los problemas y luego deja absolutamente abandonadas a las administraciones locales y comarcales. Solidaridad, siempre, pero colaboración y ayuda para hacer frente a esta crisis migratoria es lo mínimo que podemos pedir desde el Campo de Gibraltar”.