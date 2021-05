Alegría en la barriada de El Rinconcillo, en Algeciras. El sorteo de fin de semana de la ONCE del sábado 8 de mayo ha repartido 200.000 euros entre diez agraciados en Algeciras.

La suerte la ha dado Antonio Mulero, que en agosto cumplirá once años como vendedor de la ONCE, quien vendió diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno en su punto de venta habitual de los sábados, ubicado a las puertas de una panadería en El Rinconcillo, aunque entre semana vende entre La Bajadilla y San García.

“Me ha costado un poquillo de trabajo dormir porque 200.000 euros no se dan todos los días”, reconocía este domingo. “Es que son gente trabajadora con pocos recursos y les habrá venido muy bien”, ha agregado.

Mulero reconoce que el ánimo en la calle evidencia la precariedad que está generando la pandemia. “Todo el mundo está frito porque le toque algo. Siempre me dicen “a ver si me das, que me hace falta. Todo el mundo está necesitado hoy, por eso tengo tanta alegría porque he dado el premio”, ha valorado el vendedor.

El sorteo de este sábado estaba dedicado al IV Centenario del Castillo de Marcilla, en Navarra, y ha repartido el resto de su fortuna en Canarias, donde se ha vendido la serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.0000 euros al mes durante 20 años, Cantabria, Cataluña y País Vasco.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.