Las sextas jornadas 'Alma y Vida Campo de Gibraltar' reúnen a especialistas y ponen el foco en el duelo y la salud psicológica

El Auditorio Millán Picazo de Algeciras acogió este viernes la celebración de las sextas jornadas “Alma y Vida Campo de Gibraltar”, un encuentro dedicado a la psicología, el duelo y la salud emocional que reunió a profesionales, asociaciones y público general.

La recepción comenzó a las 16:00 seguida de la presentación oficial del evento a cargo del equipo técnico de la Asociación Alma y Vida Campo de Gibraltar, formado por la psicóloga voluntaria Solivia Pérez Ardanaz, el psicólogo voluntario Víctor J. Cerón Márquez y la psicóloga voluntaria Cristina Villalba Durán.

La primera ponencia, impartida por Natalia Seijo, se centró en “Las enfermedades autoinmunes y la psicosomática: El duelo del cuerpo y de la vida tras la pérdida de la salud”. La profesional, experta en trauma complejo, disociación, apego y trastornos psicosomáticos, profundizó en cómo las dolencias físicas pueden entrelazarse con procesos emocionales profundos y cómo acompañar a las personas en ese tipo de duelos.

A las 17:30 tomó la palabra Ana Asensio, psicóloga sanitaria y doctora en Neurociencia, con su conferencia “Dolor y amor: una perspectiva desde la psicología y la neurociencia”. Asensio abordó cómo ambas experiencias, aparentemente opuestas, comparten mecanismos cerebrales y pueden comprenderse mejor desde un enfoque integrador.

Posteriormente, ambas ponentes participaron en una mesa redonda y debate, donde respondieron a preguntas del público y dialogaron sobre la importancia de visibilizar el sufrimiento emocional, los avances en terapia y el papel de la comunidad en los procesos de recuperación.

La jornada concluyó a las 19:00 con un acto de clausura en el que intervinieron Luisa Castro Millo, presidenta de Alma y Vida Campo de Gibraltar; Eva Ledesma Blanco, presidenta de “Por una Sonrisa”; Paqui Montero, fundadora de Alma y Vida; y la socia y autora Mayca Prieto, quien compartió su testimonio en relación con el duelo. También participó nuevamente el equipo técnico de la asociación.

El evento dejó una valoración muy positiva entre los asistentes, que destacaron la calidad de las ponencias y la cercanía de las profesionales invitadas. Las Jornadas “Alma y Vida Campo de Gibraltar” consolidan así su compromiso con la divulgación, el acompañamiento emocional y la creación de espacios de apoyo para la ciudadanía.