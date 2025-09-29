El Servicio Jesuita Migrante pide al Gobierno que reconsidere la apertura del nuevo CIE de Algeciras

El Servicio Jesuita Migrante (SJM) ha instado al Ministerio del Interior a replantearse la puesta en marcha del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, al que se refieren como un macrocentro con capacidad para 500 personas y que, advierten, podría generar graves vulneraciones de derechos.

Así lo manifestó este lunes Iván Lendrino, coordinador del programa CIE de SJM y Pueblos Unidos, durante la presentación en el Congreso de los Diputados del informe anual Raíces Tras los Muros, en el que se analizan internamientos, expulsiones y devoluciones registrados en 2024. En su intervención, Lendrino cuestionó la estrategia del Gobierno respecto a esta instalación y alertó: “¿Se va a privar de libertad a familias y menores como ocurre en otros países? Este centro tiene espacios que podrían permitirlo, y sería una aberración”.

El estudio recoge que el año pasado fueron internados 1.863 migrantes, 222 menos que en 2023. De ellos, 853 solicitaron protección internacional y el 59,6% de los acompañados por SJM llevaba entre uno y siete años residiendo en España. La ONG valora el descenso de ingresos como un dato positivo, pero lo considera insuficiente porque “la excepcionalidad no se respeta” y persisten internamientos de personas con fuertes vínculos de arraigo.

Según los datos recopilados, el 83,9% de los internamientos respondieron a órdenes de expulsión, frente al 16,1% motivados por devoluciones. En cuanto a las repatriaciones forzosas, se registraron 3.286 en total, de las que un tercio (1.037) se ejecutaron desde un CIE. La duración media de internamiento fue de 33,66 días, y se activaron 14 protocolos de prevención de suicidios, 166 separaciones preventivas y 358 quejas, sobre todo en Madrid y Barcelona.

El SJM reclama mayor transparencia y la publicación periódica de datos oficiales, además de reforzar el acceso efectivo a la defensa jurídica. También denuncia los llamados internamientos automáticos y pide a los jueces un análisis más profundo de cada caso.

En paralelo, el delegado del Sector Social de la Compañía de Jesús en España, Luis Arancibia, pidió aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone la regularización extraordinaria de medio millón de extranjeros. “Necesitamos políticas que promuevan la protección, la hospitalidad y la inclusión, capaces de abordar las causas estructurales que empujan a tantas personas a dejar sus hogares”, subrayó.