Tres sentencias dan la razón al Ayuntamiento de Algeciras y evitan un importante perjuicio económico

La Junta de Gobierno Local de Algeciras, presidida por el alcalde, José Ignacio Landaluce, ha dejado este viernes varias decisiones relevantes, entre ellas tres sentencias judiciales favorables a los intereses municipales que, según el equipo de gobierno, han evitado un importante quebranto económico para las arcas públicas.

La primera de estas resoluciones judiciales corresponde al conocido caso del swap asociado al crédito que el anterior Gobierno socialista pretendía solicitar al Banco Santander. Según explicó la teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, aquel préstamo nunca llegó a contratarse, pero sí quedó activado un producto financiero vinculado —un swap por valor de 10 millones de euros— que generó un riesgo para el consistorio.

“Llevamos más de doce años luchando esta sentencia gracias a la labor de los letrados del ayuntamiento, y finalmente nos ha sido favorable”, señaló Solanes. Este fallo descarga al Ayuntamiento de asumir los costes derivados de un contrato financiero que nunca llegó a tener sentido operativo.

La segunda sentencia a la que hizo referencia la responsable de Hacienda corresponde a una reclamación de ocho millones de euros presentada por la anterior concesionaria del servicio de grúa municipal. El juzgado ha rechazado íntegramente la demanda y ha respaldado la actuación del consistorio.

Solanes subrayó que esta resolución “demuestra que en este Ayuntamiento estábamos trabajando bien” y evita el pago de una cantidad que habría supuesto un fuerte impacto económico para las finanzas locales.

La tercera sentencia mencionada en la Junta de Gobierno afecta directamente al Partido Socialista. Según relató Solanes, el PSOE acudió a los tribunales cuestionando pagos a funcionarios municipales que, según la sentencia, estaban “absolutamente ajustados a ley”. El fallo da la razón al Ayuntamiento y condena a la formación socialista al pago de las costas judiciales.

“Esto es solo una parte de la herencia que el Partido Socialista nos dejó”, afirmó Solanes, quien insistió en que el actual equipo de gobierno continúa trabajando para estabilizar las cuentas municipales: “La hipoteca con los bancos se acabó, la hipoteca con los proveedores se acabó y solo nos queda la del Ministerio de Hacienda, completamente controlada y afrontada”.

Medalla de la ciudad y ayudas sociales

Además del bloque judicial, la Junta de Gobierno autorizó el reajuste del acuerdo para conceder la Medalla de la Ciudad a policías nacionales y guardias civiles destinados en Algeciras, tras subsanar las objeciones formales planteadas por el Ministerio del Interior. El alcalde destacó que el reconocimiento pretende poner en valor “la labor de quienes protegen a la ciudadanía”.

En materia social, se aprobó también la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas para entidades que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad. La teniente de alcalde de Bienestar Social, Paula Conesa, explicó que, en colaboración con la Delegación de Hacienda, “hemos desbloqueado 50.000 euros para que los proyectos sociales puedan volver a recibir apoyo municipal”. La convocatoria se publicará próximamente en el Boletín Oficial, abriéndose el plazo para que las ONG presenten sus iniciativas.