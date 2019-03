Dos sentencias a favor ahorran al Ayuntamiento de Algeciras 6,1 millones

Dos sentencias judiciales han traído una alegría a las maltrechas arcas del Ayuntamiento de Algeciras en los últimos días. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado el recurso presentado por los antiguos consejeros de la sociedad mixta Somixur ante la negativa del Consistorio a pagar 4,37 millones de euros. En el segundo dictamen, también del TSJA, la sala acepta el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la decisión de la Junta de Andalucía de reclamarle la devolución de la subvención para la construcción del centro documental José Luis Cano. En total, el Consistorio se ahorra 6,13 millones de euros por la resolución judicial de causas pendientes, alguna desde hace largos años.

Somixur

Así ocurre en el dictamen referente al ya vetusto caso Somixur. La sociedad mixta Somixur fue creada por el Ayuntamiento (51% del capital) y el grupo inmobiliario Aldía (49%) para financiar la ejecución del Plan Especial de Reforma Interior de la avenida Blas Infante, durante la Alcaldía de Patricio González, pero después se le dio potestad para acometer cualquier otra actuación urbanística.

Además de en la avenida se actuó en Los Cuarteles y El Mirador-Menacha. En marzo de 2006, ya con gobierno socialista, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía apuntó que el Consistorio había sufrido un perjuicio económico de 13,8 millones de euros en esas operaciones y se desató un proceso de liquidación; la cuestión llegaría incluso a los juzgados de la mano del Ayuntamiento, aunque la causa penal fue sobreseída.

La empresa se declaró en quiebra, pero poco antes la parte privada de la sociedad presentó al Ayuntamiento una serie de gastos en concepto de servicios prestados entre 1999 y 2001: obras en el complejo La Menacha y honorarios por la gestión de Los Cuarteles. El Consistorio rechazó la petición, valorada en 4,37 millones de euros, y tanto los administradores concursales como la empresa Aldía decidieron presentar recursos contenciosos contra la misma (en 2007), aunque los administradores retiraron el suyo posteriormente.

Siguió su recorrido el de la parte privada, que fue rechazado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras, que lo consideró inadmisible en 2018 (hubo que esperar antes a la resolución penal). Ahora, el TSJA ratifica ese fallo, considerando que los recurrentes no están legitimados para apelar, puesto que la negativa a abonar facturas a una empresa debe ser reclamada por esa empresa. Y si los socios estimaban que los intereses de la misma no estaban siendo correctamente defendidos deberían actuar contra los representantes de la sociedad, señala el juez. Así que el Consistorio no tendrá que abonar esos 4,37 millones de euros (cabe recurso contra la decisión).

Centro documental

La segunda sentencia se refiere a la subvención lograda por el Ayuntamiento para la construcción del centro documental José Luis Cano, destinado a albergar la biblioteca central, el archivo histórico municipal y el archivo histórico notarial de Algeciras. El Gobierno central concedió 2,66 millones de euros con ese destino, de los que 1,76 fueron abonados antes de la ejecución de la obra. El control de estos fondos pasó a las comunidades autónomas, por lo que la Junta de Andalucía quedó encargada de la gestión de la subvención.

Durante la construcción del centro surgieron problemas con la adjudicataria, que incumplió las condiciones, por lo que hubo que resolver el contrato y volver a licitarlo. Una incidencia arqueológica y diferencias técnicas sumaron tiempo al retraso.Finalmente la obra acabó más tarde de lo fijado y la Junta de Andalucía reclamó el reintegro de la parte de subvención que se había ejecutado fuera de plazo (659.683 euros más 198.580 de intereses de demora), además de no pagar los 904.808 euros pendientes de la ayuda.

El TSJA considera probado que el Ayuntamiento ejecutó su función de control y vigilancia y recuerda que resolvió el contrato con la constructora precisamente por los incumplimientos. Al considerar probada su diligencia a la hora de ejecutar la obra, da la razón al Consistorio y anula la resolución de la Junta (cabe recurso), por lo que el Ayuntamiento no tendrá que devolver la subvención y podrá recibir el segundo pago.