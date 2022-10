El secretario general certifica la entrega de toda la documentación en la comisión de seguimiento del alcalde

El primer teniente de alcalde y consejero delegado de la empresa pública de limpieza Algesa, Jacinto Muñoz Madrid, ha dado a conocer este martes que el secretario general del Ayuntamiento, José Luis López Guío, ha emitido un escrito en el que certifica la entrega durante la comisión de seguimiento del alcalde, de toda la documentación requerida por la oposición, especialmente relacionada con las actuaciones que el Tribunal de Cuentas ha iniciado sobre la citada mercantil.

El delegado, que ha estado acompañado por los concejales responsables de Hacienda, María Solanes, y de Parques y Jardines, Ángel Martínez, ha acusado al PSOE de "querer mantener un circo mediático que no tiene sentido. Ellos no saben ni lo que piden, y no hay más documentación hasta que el Tribunal de Cuentas no nombre un instructor del expediente, nada de nada", ha expresado en un comunicado de prensa.

Añade Muñoz Madrid que "hay que insistir en que, cuando este lunes tuvieron a su disposición al equipo de Gobierno y a los técnicos municipales, no fueron capaces de realizar pregunta alguna, con lo que demuestran que no saben ni a lo que vienen”. En total fueron entregados en la reunión 150 documentos indexados y referenciados “dentro del compromiso con la transparencia que ejerce este equipo de Gobierno a diario”, ha subrayado el teniente de alcalde.

Muñoz aclaraba este lunes que el Tribunal de Cuentas aún no ha nombrado un instructor y que, en el momento en que se ponga en contacto con el Ayuntamiento, si fuera necesario, se le entregará toda la información necesaria.