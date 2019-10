Al mismo tiempo que la finada Doña Dolores Tizón recibía el pertinente y respetuoso adiós por parte de sus convecinos algecireños, la ciudad observa como se auto-publicita un tal Dr. Ande, con un revolucionario y nuevo avance científico denominado Auto-moto-eléctrico, expresando el citado galeno: “Dirigido a la cura de la hernia. Produciendo un avivamiento, una energía nueva en todo el contorno, una nueva formación de sustancia joven, que cierra el camino á toda complicación futura. Esto es lo que se llama ¡Curar la hernia!. Prosiguiendo con su perorata, el defensor del prodigioso invento: “¿Cómo logra tanto el Auto-moto-eléctrico? Porqué está construido de manera que por su mera aplicación sobre los tegumentos desarrolla una corriente continua insensible para nuestros nervios periféricos, pero muy bastantes para despertar las energías celulares. Sabido es que la electricidad es el gran despertador de las energías terrestres. Esta excitación permanece sobre todo el campo de la hernia, la renueva, la rejuvenece, la cicatriza...se cura sin operación”. Finalizando: “Con la alegría de haber conseguido un procedimiento tan inocente, para afección tan grave presento á facultativos y enfermos mi aparato Auto-moto-eléctrico. Ensayénle y verán producirse las curaciones más inesperadas, como entre nosotros se han iniciado ya pocas. Es la salud, es la alegría es la vida lo que les ofrezco. Dr. Andes”.

Aparatos milagrosos aparte, una noticia llena de consternación a la pequeña población algecireña, el intento de suicido de una menor, según refleja el siguiente parte: “En la mañana de ayer intentó poner fin á sus días la joven Francisca M. P. arrojándose desde el Peñón Cuadrado al mar, no logrando su propósito debido á la prontitud conque acudieron para salvarla el carabinero Natalio Santo, el guardia municipal José Gallardo y el paisano Sebastián Blanco. La suicida tiene 17 años y habita en el número 8 de la calle Cruz Blanca (Coronel Ceballos). Existen varias versiones respecto al móvil que impulsó á esta joven á tomar tan fatal decisión, unos creen en amores contrariados y otros en enajenación mental”.

Sin duda el caso de esta joven y su intento de acabar con su vida sería tema de conversación en los típicos corrillos que se conformaban en lugares de reunión tan populares como en la relojería propiedad de Jesús Alcaína, sita en el número 6 de la calle Tarifa; en la armería de Enrique García, abierta en el número 20 de la calle Cánovas del Castillo (Real) o, en los momentos previos al comienzo de la reunión que los republicanos algecireños decidieron celebrar en el teatro Variedades durante aquellos días.

De regreso a los nuevos intentos de paliar los males de los enfermos, una información ilusiona a los afectados de total falta de visión ocular: “Aparece un nuevo sistema para enseñar a leer a los ciegos y tener correspondencia con él”. Su autor un médico catalán que puso su consulta en la ciudad de Lisboa, concretamente en la calle Alacrín número 20.

Todos estos hechos acontecen en aquella Algeciras, mientras que nuestro Hospital Civil sigue demandando un mayor gasto para sufragar las asistencias que en él se prestan. Desgraciadamente, posibles fuentes de ingresos que podrían beneficiarle marchan fuera de nuestro término municipal. Así ocurrió cuando Doña María Dolores Pelejero y Deza, que había estado avecindada muchos años en nuestra ciudad, marchó a la zona de Levante, dejando en sus respectivos legados expuesto: “Que el fruto de la venta de las casas que la familia posee en Algeciras -ascendió a 6.600 pesetas-, sitas en calle Soria y calle Emilia de Gamir o Huertas, quedasen a disposición del Hospital Provincial de Valencia”. ¡Que bien le hubiese venido a nuestro hospital, aquella importante cantidad, para seguir prestando sus servicios sanitarios en aquellos difíciles momentos de penuria económica!

Desgraciadamente los enfermos del Hospital de la Caridad, no tenían la suerte con la que contaba el Rey de España, de tener a su servicio al prestigioso Dr. Candela, quién entre sus competencias estaba: “Conocer y estudiar las aguas y clima, y ver si es conveniente y útil que pase S.M. por la población elegida y estudiada para las temporadas de primavera y otoño”.

En otro orden de asuntos, también y por aquellos días, un joven algecireño se convierte en médico, recibiendo las felicitaciones de las autoridades: “Acaba de recibir la honrosa investidura de Doctor en Medicina y Cirugía, el genial joven Don Eduardo Utor quién en breve regresará a nuestra población con los justos laureles de las más preciadas glorias”. Se expresa en sede oficial.

Es la época de la electricidad, de inventos revolucionarios y milagrosos como el reseñado anteriormente y también de las celebres “vacunas de ternera”, las cuales se pueden localizar en nuestra ciudad en la farmacia del licenciado Antonio de la Torre, sita en el número 3 de la Plaza de la Constitución.

Con la llegada de la nueva centuria, se realiza en nuestra ciudad de la mano de la Junta Local de Sanidad, un seguimiento de la salud de los algecireños, bajo el pomposo nombre de: Estado Sanitario de Algeciras, recogiendo en su primer informe, de modo resumido, lo siguiente: “Continúan los catarros gastro-intestinales, fiebres palúdicas y eruptivas, predominando las erupciones cutáneas y la viruela. En los niños siguen observándose los accidentes de la dentición”. Al mismo tiempo que la Junta promueve estas estadísticas informativas, no deja de lado su labor asistencial por lo que solicita al Ayuntamiento ayuda económica para: “Ingresar en el manicomio provincial, previo auto del Juzgado de Instrucción remitido a la Alcaldía al vecino Francisco C.”.

Siguiendo dentro del contexto de las enajenaciones mentales, comentar según parte de orden público que: “En la mañana del día 26 hubo necesidad de detener al comerciante D. Vicente de L. y trasladarlo al Hospital Civil para someterlo a una minuciosa observación facultativa porque daba señales evidentes de tener sus facultades mentales perturbadas”.

Aquel mismo día en el que fue “retenido” sanitariamente el popular comerciante algecireño, también sucedieron los hechos siguientes, según remite la documentación consultada: “Esta mañana, a pesar de la rápida asistencia médica ha fallecido repentinamente la señora del fabricante de fideos y pasta para sopas Francisco González“. Otro suceso: “Por la tarde fue enterrado un joven carpintero que había sido asistido en este hospital, de resulta de un golpe sufrido con una herramienta de su oficio”. Sin duda fue un día aciago para nuestra ciudad.

Mientras tanto, prosiguen los diferentes partes médicos alimentando el llamado Estado Sanitario de Algeciras: “Siguen predominando los catarros gastro-intestinales, algunos bronquiales, como también las fiebres gástricas y eruptivas; y aumentando considerablemente la viruela”. Finalizando de igual modo que como el parte anterior: “Agravación de las enfermedades crónicas del aparato respiratorio”.

Para agravar la situación sanitaria que por aquellos días vivía nuestra ciudad, se levantó un fuerte temporal que además del daño que sufrieron los más desfavorecidos que vivían en barracas levantadas junto al río de la Miel, aconteció lo que sigue: “A las 11 de la noche y con motivo del temporal, las olas se cruzaban en el puerto de madera de un lado á otro […], hasta el punto de que estas y un fuerte vendaval que se levantó, cayó al mar un carabinero que se hallaba de guardia en el muelle de madera, siendo inútiles los esfuerzos realizados para conseguir salvarlo debido á que la fuerte marejada lo retiró a gran distancia del muelle. A la mañana siguiente fue localizado su cadáver. Deja varios hijos y á una viuda”.

El suceso además de conmover a la opinión publica local, puso de manifiesto las deficiencias en las obras del incipiente puerto algecireño: “Los muelles del puerto de Algeciras están exentos de su perfecto acabado en su construcción y que si a diario no ocurren desgracias personales, débese á que la Providencia vela por nosotros, pués de otro modo no se comprende que sucedan de tarde en tarde y no se lamente de continuo lo que ahora ha llegado á ocurrir. Con un poco de capital podría colocarse una barandilla de hierro que hiciera más segura la vida de las personas que tiene que frecuentar esos lugares”.

Criticas portuarias aparte, la Junta Local de Sanidad, prosigue el seguimiento del Estado Sanitario de Algeciras, repitiéndose el parte anterior: “Sigue predominando los catarros gastro-intestinales, algunos bronquiales, fiebres gástricas y eruptivas aumentando considerablemente la viruela. Agravación enfermedades crónicas del aparato respiratorio”.

Por aquellos días se publicó en el ámbito nacional la siguiente noticia curiosa: “Un médico ha escrito un interesante libro titulado La guía del enfermo, en el que se puede leer lo que sigue: “Los deberes de todo buen enfermo son tres: 1º.- Llamar al médico. 2º.- Obedecerle en todo. 3º.- Pagarle puntualmente. Nota: esto último aunque el enfermo se muera”.

Otra curiosidad relacionada, posiblemente con la sanidad mental de aquel tiempo, lo constituye un curioso estudio pseudocientífico -inspirado quizá en la tan en boga ciencia psicológica-, en referencia a los miedos de los niños de la época, siendo los resultados los siguientes: “Sobre una muestra de 2.000 respuestas […], después de examinadas estas detenidamente, resultan que el trueno es lo que produce más miedo á los niños, vienen después los reptiles, la oscuridad, los incendios y la muerte. El número de miedosos -prosigue el estudio-, aumenta hasta los 15 años entre los varones y hasta los 18 entre las hembras. Se ha comprobado también que no producen miedo muchas causas que por razón natural debían inspirarlo”.

De vueltas a las 6.600 pesetas que el tan necesitado Hospital Civil dejó de ingresar, en favor del Hospital Provincial de Valencia, por deseo de la familia Perejelo, que estuvo afincada en nuestra ciudad durante muchos años, comentar que dada la administración del hospital levantino en manos de su Diputación Provincial, esta necesitó de un expediente administrativo que promovido en la ciudad del Turia, tuvo que ser trasladado a la capital del reino para que vía Ministerio, finalizara el procedimiento acompañado del Vº Bº de la Casa Real. De menos trámites administrativos hubiese necesitado nuestro más humilde, pero no por ello menos importante Hospital Civil, si aquel dinero fruto de la venta de viviendas afincadas en esta localidad se hubiese quedado en nuestra ciudad, dada la carencia del mismo; o hubiese existido por las administraciones locales y provinciales un mayor celo en el mantenimiento del centro sanitario algecireño. Pero esa es otra historia.