Javier Sánchez Rojas llama a la unidad de la provincia al ser reelegido presidente de la CEC

La asamblea general electoral de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), celebrada este martes en el teatro Florida de Algeciras, ha reelegido a Javier Sánchez Rojas para un tercer mandato de cuatro años como presidente.

El plenario de los empresarios de la provincia ha ratificado por aclamación su apoyo a la única candidatura presentada, la de Javier Sánchez Rojas, en una ceremonia que ha contado con representantes de las asociaciones territoriales y sectoriales que conforman el máximo órgano asambleario. Han acompañado a Javier Sánchez Rojas en su proclamación los presidentes de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva; de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara; y de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

En su discurso de toma de posesión, Javier Sánchez Rojas ha hecho un recorrido por los ejes estratégicos del que será su tercer mandado, tras las dos primeras elecciones ratificadas por la Asamblea General de los empresarios, en Cádiz en 2013 y Jerez en 2017. "Elegir Algeciras para este acto electoral ha sido, en lo personal, como dar un abrazo a la provincia", ha indicado.

Unidad de acción empresarial, diálogo social, consenso institucional para construir una provincia fuerte y unida han sido estos ejes “más necesarios que nunca para afrontar la recuperación económica, que es el principal reto que tenemos todos”, ha destacado Sánchez Rojas.

El presidente ha rendido un homenaje para las personas que han sido víctimas de la pandemia, y también “el orgullo de los empresarios al dar prioridad a lo esencial durante estos meses: ayudar, de todas las maneras posibles, de manera ejemplar y solidaria”.

Sánchez Rojas quiere que este tercer mandando sea el del “impulso para abordar nuevas dinámicas. Empresas competitivas como las vuestras deben contar con una organización cúpula, la CEC, eficiente, que dé respuestas inmediatas a vuestras necesidades, incorporando a la nueva generación de empresarios, formando parte de una sociedad diversa, en la que valores como la igualdad de género y de oportunidades son esenciales”.

En su discurso, Javier Sánchez Rojas ha hecho una llamada a la clase política porque “la incertidumbre se corrige teniendo una sociedad regida por instituciones fuertes, cohesionadas, que compartan las mismas metas. La inacción, la pelea, la bronca, el alejarnos de las fortaleza de nuestras leyes, de nuestro sistema constitucional, no solo no corrige la incertidumbre, la multiplica. Esta provincia necesita un factor institucional que tiene mucho trabajo por delante. Pasan, no digo años, pasan décadas, mientras la falta de consenso paraliza proyectos esenciales para el desarrollo social, territorial y económico de esta provincia”.

“Aquí, en el Campo de Gibraltar, proyectos que se eternizan como la modernización de la línea férrea a Bobadilla, la ampliación de carriles de la A-7 para su descongestión, los accesos a polígonos y zonas industriales, el desdoblamiento entre Algeciras y Vejer, la mejora de cauces de los ríos Guadarranque y Palmones, o la presa de Gibralmedina, imprescindible para la modernización agrícola de la cuenca del Guadiaro. En la provincia, el proyecto Aletas-Lógica, Vejer, Nacional IV desdoblada de principio a fin, el nudo de Tres Caminos”, ha detallado.

Finalmente, ha apelado a todos los asistentes a trabajar “para que nuestra provincia tenga peso específico en los centros de decisiones. Para no permitir que se cierren centros industriales de excelencia mientras, con los mismos fondos públicos, se trasladan a otras zonas. Para no permitir que se nos ignore y, lo que es peor, se nos tache de indolentes”.

“Observen cómo nos relacionamos los agentes sociales. Generalmente nos sentamos en una mesa, empresas y sindicatos, desde posiciones diametralmente opuestas. Pero, al final, se produce un acuerdo, una convergencia de intereses, porque ambos somos necesarios para que el sistema funcione. Ahora, en esta época de cambios sociales y de nuevos modelos, seguro que serán muchas las negociaciones que tengamos que afrontar. Desde la cúpula de las organizaciones empresariales y desde la de los sindicatos”, ha manifestado el presidente reelecto de la CEC.

La clausura de la asamblea electoral ha corrido a cargo del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Junto a los dirigentes empresariales, han estado en el Teatro Florida para acompañar a Sánchez Rojas en su reelección el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; la delegada de la Junta de Andalucía, Ana Mestre; la presidenta de la Diputación, Irene García, y el vicepresidente, José María Román; el subdelegado del Gobierno, José Antonio Pacheco; el delegado de la Zona Franca, Fran González; los presidentes de las Autoridades Portuarias de Algeciras y Cádiz, Gerardo Landaluce y Teófila Martínez, respectivamente; la vicerrectora de la UCA, María del Mar Cerbán; el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy; Francisco Gil Sánchez, Coordinador de la Administración General del Estado; el delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan José Sanz Pardo; el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano; los alcaldes de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix; San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández; Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez; y Castellar, Adrián Vaca; el presidente provincial del Partido Popular, Bruno García; y representantes sindicales: Inmaculada Ortega y José Manuel Triano, de Comisiones Obreras; y Antonio Pavón secretario general provincial de UGT y representantes de la comarca.