Comienza la ruta del cuento 'El Gigante Botafuegos' por los comercios del centro de Algeciras

Apymeal ha dado comienzo este viernes a una de sus actividades estrella de esta Navidad. La ruta del cuento El Gigante Botafuegos, del escritor algecireño Juan Ignacio Pérez Palomares, ha arrancado a las 18:00 desde la Óptica Traverso, en Capitán Ontañón, para recorrer 10 escaparates de Algeciras Centro Comercial Abierto decorados con las distintas escenas del tradicional cuento.

La ruta, al aire libre, estará dirigida por un equipo de cuentacuentos que narran las distintas escenas de forma animada y musical. Esta actividad que volverá a repetirse los días 21, 22, 27, 28 y 29 de diciembre con el objetivo no sólo de dinamizar el centro de la ciudad, sino también para promocionar su comercio, sus locales de hostelería y gastronomía, la cultura y el patrimonio de Algeciras. La decoración de los escaparates ha sido elaborada en los talleres de Apadis.

La campaña de Navidad de Apymeal ya puso en marcha hace unos días con la colocación en las puertas de entrada de los establecimientos asociados de unos árboles de 1,65 metros de altura elaborados en los talleres de Apadis, en el Centro El Real, hechos con material reciclado. Esta iniciativa, cuyo objetivo es la colaboración con la integración social y el cuidado del medio ambiente, se complementará en los próximos días con la colocación de alfombras rojas en los establecimientos.

La presidenta de Apymeal, Paca Ríos, ha explicado que el Centro Comercial Abierto de Algeciras, que ha sido galardonado este año con el Premio Andalucía Comercio Interior en la modalidad de CCA, estará esta Navidad “lleno de alegría, ilusión, magia y diversión, que se suma a la oferta comercial de calidad de los muchos pequeños comercios que siguen apostando cada día por el centro de la ciudad, y que afrontan una Navidad con buenas perspectivas de venta”.

La representante de Apymeal añadió que en el centro de la ciudad “podemos encontrar otras ofertas que vienen a complementar la comercial y de ocio, como es la gran oferta gastronómica, patrimonial y cultural que conforman el concepto global que queremos transmitir a través de la marca Centro Comercial Abierto”.

La programación completa y las actividades que se vayan desarrollando a diario serán comunicadas a través de las redes sociales de Apymeal y Algeciras Centro Comercial Abierto, así como en su página web www.apymeal.es, a partir de la próxima semana.

Paca Ríos agradeció la colaboración de todas las delegaciones del Ayuntamiento de Algeciras que han hecho posible la puesta en marcha de esta campaña de Navidad, así como el apoyo de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía, que ha subvencionado el proyecto de decoración sostenible e integración social para los comercios del CCA con los árboles de Navidad reciclados de Apadis.

Programación de Navidad de Apymeal

• VIERNES 10 DE DICIEMBRE: ◦ Ruta de Cuento ‘El Gigante de Botafuegos’, de Juan Ignacio Pérez Palomares. 18.00 horas. Inicio de la ruta en Traverso Optometristas, en Capitán Ontañón junto al Parque María Cristina. Continúa la ruta por Alain Afflelou, Óptica Argüelles, Owen, Joyería Villatoro, Modas Manuel, Bohéme by Sara Muñoz, Medias, Pelukería Klara y Joyería Ríos. Recorrido con cuentacuentos, con animación y música, por las distintas escenas del cuento ubicadas en los escaparates de cada uno de los establecimientos. • SÁBADO 11 DE DICIEMBRE: ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Charanga musical navideña. Tus villancicos de siempre con un toque actual y divertido. ¡Para todas las edades! Comienzo a las 17.30 horas desde Plaza Verboom. Recorrido inverso al pasacalles infantil. • DOMINGO 12 DE DICIEMBRE. ◦ Zambomba flamenca en Tasca El Violinista, calle Regino Martínez. A partir de las 18.30 h • VIERNES 17 DE DICIEMBRE: ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Espectáculo de magia. Plaza Alta. Pases 17.30 y 18.15 h • SÁBADO 18 DE DICIEMBRE: ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Charanga musical navideña. Tus villancicos de siempre con un toque actual y divertido. ¡Para todas las edades! Comienzo a las 17.30 horas desde Plaza Verboom. Recorrido inverso al pasacalles infantil. ◦ Zambomba flamenca en Tasca El Violinista, calle Regino Martínez. A partir de las 18.30 h • DOMINGO 19 DE DICIEMBRE: ◦ Espectáculo de magia. Plaza Alta. Pases 17.30 y 18.15 h • LUNES 20 DE DICIEMBRE: ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Charanga musical navideña. Tus villancicos de siempre con un toque actual y divertido. ¡Para todas las edades! Comienzo a las 17.30 horas desde Plaza Verboom. Recorrido inverso al pasacalles infantil. • MARTES 21 DE DICIEMBRE: ◦ Ruta de Cuento ‘El Gigante de Botafuegos’, de Juan Ignacio Pérez Palomares. 18.00 horas. Inicio de la ruta en Traverso Optometristas, en Capitán Ontañón junto al Parque María Cristina. Continúa la ruta por Alain Afflelou, Óptica Argüelles, Owen, Joyería Villatoro, Modas Manuel, Bohéme by Sara Muñoz, Medias, Pelukería Klara y Joyería Ríos. Recorrido con cuentacuentos, con animación y música, por las distintas escenas del cuento ubicadas en los escaparates de cada uno de los establecimientos. ◦ Visita de Papá Noel y sus elfos. Recorrido por las calles del centro de Algeciras desde las 17.30 horas ◦ Taller infantil ‘Dando la lata’. Confecciona tu ristra o escultura de latas para el tradicional Arrastre del 5 de enero. ¡Son nuestras tradiciones! • MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE: ◦ Ruta de Cuento ‘El Gigante de Botafuegos’, de Juan Ignacio Pérez Palomares. 18.00 horas. Inicio de la ruta en Traverso Optometristas, en Capitán Ontañón junto al Parque María Cristina. Continúa la ruta por Alain Afflelou, Óptica Argüelles, Owen, Joyería Villatoro, Modas Manuel, Bohéme by Sara Muñoz, Medias, Pelukería Klara y Joyería Ríos. Recorrido con cuentacuentos, con animación y música, por las distintas escenas del cuento ubicadas en los escaparates de cada uno de los establecimientos. ◦ Visita de Papá Noel y sus elfos. Recorrido por las calles del centro de Algeciras desde las 17.30 horas ◦ Taller infantil ‘Dando la lata’. Confecciona tu ristra o escultura de latas para el tradicional Arrastre del 5 de enero. ¡Son nuestras tradiciones! • JUEVES 23 DE DICIEMBRE: ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Visita de Papá Noel y sus elfos. Recorrido por las calles del centro de Algeciras desde las 12.00 horas. ◦ Gran zambomba flamenca. Plaza Alta. 17.30 horas • VIERNES 24 DE DICIEMBRE: ◦ Zambomba flamenca en Tasca El Violinista, calle Regino Martínez. A partir de las 12.00 h • DOMINGO 26 DE DICIEMBRE: ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Espectáculo de magia. Plaza Alta. Pases 17.30 y 18.15 h ◦ Visita de los pajes reales y sus acompañantes. Recorrido por las calles del centro de Algeciras desde las 12.00 horas. • LUNES 27 DE DICIEMBRE: ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Ruta de Cuento ‘El Gigante de Botafuegos’, de Juan Ignacio Pérez Palomares. 18.00 horas. Inicio de la ruta en Traverso Optometristas, en Capitán Ontañón junto al Parque María Cristina. Continúa la ruta por Alain Afflelou, Óptica Argüelles, Owen, Joyería Villatoro, Modas Manuel, Bohéme by Sara Muñoz, Medias, Pelukería Klara y Joyería Ríos. Recorrido con cuentacuentos, con animación y música, por las distintas escenas del cuento ubicadas en los escaparates de cada uno de los establecimientos. ◦ Teatro infantil navideño. Plaza Alta. a las 17.30 horas • MARTES 28 DE DICIEMBRE: ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Ruta de Cuento ‘El Gigante de Botafuegos’, de Juan Ignacio Pérez Palomares. 18.00 horas. Inicio de la ruta en Traverso Optometristas, en Capitán Ontañón junto al Parque María Cristina. Continúa la ruta por Alain Afflelou, Óptica Argüelles, Owen, Joyería Villatoro, Modas Manuel, Bohéme by Sara Muñoz, Medias, Pelukería Klara y Joyería Ríos. Recorrido con cuentacuentos, con animación y música, por las distintas escenas del cuento ubicadas en los escaparates de cada uno de los establecimientos. ◦ Visita de los pajes reales y sus acompañantes. Recorrido por las calles del centro de Algeciras desde las 12.00 horas. • MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE: ◦ Ruta de Cuento ‘El Gigante de Botafuegos’, de Juan Ignacio Pérez Palomares. 18.00 horas. Inicio de la ruta en Traverso Optometristas, en Capitán Ontañón junto al Parque María Cristina. Continúa la ruta por Alain Afflelou, Óptica Argüelles, Owen, Joyería Villatoro, Modas Manuel, Bohéme by Sara Muñoz, Medias, Pelukería Klara y Joyería Ríos. Recorrido con cuentacuentos, con animación y música, por las distintas escenas del cuento ubicadas en los escaparates de cada uno de los establecimientos. ◦ Visita de los pajes reales y sus acompañantes. Recorrido por las calles del centro de Algeciras desde las 17.30 horas. ◦ Espectáculo de magia. Plaza Alta. Pases 17.30 y 18.15 h ◦ Taller infantil ‘Dando la lata’. Confecciona tu ristra o escultura de latas para el tradicional Arrastre del 5 de enero. ¡Son nuestras tradiciones! • JUEVES 30 DE DICIEMBRE ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Charanga musical navideña. Tus villancicos de siempre con un toque actual y divertido. ¡Para todas las edades! Comienzo a las 17.30 horas desde Plaza Verboom. Recorrido inverso al pasacalles infantil. ◦ Taller infantil ‘Dando la lata’. Confecciona tu ristra o escultura de latas para el tradicional Arrastre del 5 de enero. ¡Son nuestras tradiciones! • DOMINGO 2 DE ENERO: ◦ Pasacalles infantil. Música y diversión con la visita de tus personajes favoritos. Salida a las 18.00 horas de esquina calle Tarifa, Emilio Santacana, Prim, General Castaños, Joaquín Costa, Plaza Alta, Alfonso XI, Regino Martínez, San Antonio, Blas Infante, Plaza Verboom. ◦ Charanga musical navideña. Tus villancicos de siempre con un toque actual y divertido. ¡Para todas las edades! Comienzo a las 17.30 horas desde Plaza Verboom. Recorrido inverso al pasacalles infantil. ◦ Visita de los pajes reales y sus acompañantes. Recorrido por las calles del centro de Algeciras desde las 12.00 horas. • LUNES 3 DE ENERO: ◦ Visita de los pajes reales y sus acompañantes. Recorrido por las calles del centro de Algeciras desde las 17.30 horas. ◦ Charanga musical navideña. Tus villancicos de siempre con un toque actual y divertido. ¡Para todas las edades! Comienzo a las 17.30 horas desde Plaza Verboom. Recorrido inverso al pasacalles infantil. ◦ Espectáculo de magia. Plaza Alta. Pases 17.30 y 18.15 h • MARTES 4 DE ENERO: ◦ Disfruta de tu roscón de Reyes gigante en Regino Martínez, a partir de las 17.00 horas.