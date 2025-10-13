Del 'Rothmans' al 'Rúa Mar', el precedente de una condena por narcotráfico sin incautación de droga

Es el día 18 de marzo de 2023 y estamos a unas 700 millas náuticas al suroeste de las Islas Canarias. Hace unas horas, el patrullero de Vigilancia Aduanera Fulmar ha localizado al velero Rothmans tras una alerta de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco Central) de la Policía Nacional que señala que transporta cocaína. Una embarcación auxiliar de asalto se dispone a abordar el yate sospechoso. Cuando están paralelo, uno de los narcos cambia bruscamente de rumbo con un golpe de timón, embiste al barco de Aduanas y lo vuelca. Los siete agentes caen al mar. Seis logran salvarse, pero Carlos Esquembri, de 58 años, queda atrapado y fallece ahogado. Aprovechando el momento de confusión, otro de los narcos se dirige al interior del velero y dispara una bengala de salvamento. Se desata un fuego virulento al que le siguen varias explosiones, algunas de ellas en varios bidones de combustible. El incendio quema las velas y las llamas empiezan a consumir la embarcación, que termina hundiéndose y con ella la carga que llevaba. No había pruebas físicas de narcotráfico. No hubo incautación, pero los cinco tripulantes fueron condenados a distintas penas de cárcel por diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas.

El caso del Rothmans ha resurgido en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial durante el juicio del Rúa Mar, el pesquero algecireño que se hundió el 23 de enero de 2020 a 28 millas de Cabo Espartel cuando, supuestamente, transportaba una carga de hachís. Como ocurrió con el velero, la supuesta droga que llevaba el palangrero nunca pudo ser aprehendida porque se fue al fondo del mar con el trágico naufragio que, en este caso, sesgó las vidas de los seis tripulantes.

La fiscal antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, lo introdujo entre sus argumentos durante la última sesión del juicio para ratificarse en sus peticiones de condena. Reclama para el armador del Rúa Mar, Pedro Samuel Maza, 114 años de prisión por homicidio doloso (seis víctimas), tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo y delitos contra los derechos laborales. Para su pareja sentimental pide 19 años de cárcel; para otros cuatro acusados las penas van de 6 a 13 años, aunque uno de ellos no se presentó en la Audiencia y fue declarado en rebeldía.

El Rúa Mar. / E.S.

Arroyo sostiene que el Rúa Mar partió cargado con hachís —hasta dos toneladas, según algunas estimaciones de la Policía— y que el peso ilícito, junto con las malas condiciones meteorológicas y el estado de la embarcación, fueron factores decisivos en el desastre. Afirma que, aunque la droga no se incautó, esto no exime de responsabilidad penal, pues existen múltiples indicios: seguimientos previos, declaraciones, patrones operativos consistentes con otros alijos y pruebas circunstanciales que apuntan a que la nave participaba en dicha actividad.

Los abogados de la defensa argumentan que la ausencia de incautación conlleva una falta de prueba material: no se recuperaron fardos, no hay restos claros de hachís en la embarcación ni elementos suficientes para asegurar que el barco llevaba droga ese día. Sostienen que todo se basa en conjeturas, suposiciones y testimonios que no han sido ratificados, lo que abre la puerta a la duda razonable en un proceso penal.

Pero ¿qué ocurre con el precedente del Rothmans? Arroyo entiende que "no se puede decir que lo que no hay no existe". En la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el velero se lee: "El que no hubiera podido intervenirse aquella sustancia no quiere decir que no exista prueba de su existencia, pues podemos inferirla de una multiplicidad de indicios incriminatorios, que debidamente interrelacionados entre sí, permiten alcanzar una sola y unívoca conclusión, esto es, la existencia de aquella sustancia que transportaban los acusados en aquella embarcación".

"Efectivamente, en este caso los indicios, aunque periféricos, son plurales y además están perfectamente acreditados", continúa para establecer como indicio la errática navegación del Rothmans y la posición en la que desconectó los sistemas de comunicación, que los acusados señalaron como fruto de varias averías de las que no hay prueba porque "no hay ningún aviso ni comunicación a Salvamento Marítimo ni otra constancia de ninguna de estas incidencias". También, la decisión del patrón de embestir a Vigilancia Aduanera y el propio incendio.

Una clave está en el quinto motivo, que es el que marca la diferencia con el Rúa Mar, según explicó en el juicio el abogado Manuel Morenete. Basta con leer la sentencia del velero para comprenderlo: "El transporte de aquella ilícita mercancía pudo ser vista, directa y personalmente, por los dos agentes que lograron subir al Rothmans antes de arder la embarcación". En realidad, lo que los agentes vieron fue el envoltorio. Así lo describieron: "Eran los típicos fardos blancos, como casi todos los fardos que cogen en operaciones de tráfico de cocaína, son igual. Iban anudados, para tener la forma de asa para recogerlos. El tamaño es el típico, de 25 o 30 kilos, los típicos de cocaína”. En el Rúa Mar nadie pudo ver fardo alguno porque nunca se encontró.