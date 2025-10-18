Algeciras se tiñe de rosa este domingo con la XII Marcha contra el Cáncer de Mama

La marcha contra el cáncer de mama metastásico, a su paso por la avenida Virgen del Carmen.

Algeciras volverá a vestirse de rosa este fin de semana con motivo de la XII Marcha contra el Cáncer de Mama y Cáncer de Mama Metastásico, una cita ya consolidada en el calendario solidario de la ciudad. El evento, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la asociación Bandera Rosa, en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras, tendrá lugar este domingo 19 de octubre, con el objetivo de concienciar sobre la prevención, la detección precoz y la investigación en la lucha contra esta enfermedad.

La jornada arrancará a las 11:00 desde la zona infantil del Llano Amarillo, punto de salida de una marea rosa que recorrerá las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Alta, donde se pondrá el broche final con diversas actividades complementarias.

Para quienes deseen colaborar, las camisetas solidarias estarán a la venta desde las 09:30 en el punto de inicio, con un donativo de 10 euros. Además, pudieron adquirirse previamente en las sedes de Bandera Rosa y la AECC, o en el stand informativo instalado en la calle Ancha este viernes.

Durante la presentación del evento hace unos días, la concejal delegada de Salud y Consumo, Sabina Quiles, destacó la importancia de mantener la unión entre el Ayuntamiento y las entidades sociales, afirmando que “desde el Consistorio seguiremos apoyando todas las iniciativas que den visibilidad a estas causas y promuevan la solidaridad”.

Quiles estuvo acompañada por Isabel Fernández, presidenta de Bandera Rosa, y Elsa Conde, presidenta de la AECC en Algeciras, quienes subrayaron el papel fundamental de la participación ciudadana para seguir impulsando la investigación y el apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama.

El recorrido de la marcha será el siguiente: salida desde el Llano Amarillo (zona infantil), Avenida Virgen del Carmen hasta el cruce del Corte Inglés, giro hacia la Avenida Virgen del Carmen (dirección Mercadona), Calle Príncipe de España, Avenida Fuerzas Armadas, Calle Regino Martínez, Calle Muñoz Cobos, Calle Santísimo y llegada a Plaza Alta.

La concejala hizo un llamamiento a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada de esperanza y compromiso, destacando que “participar en esta marcha es una forma de acompañar a todas las personas que luchan o han luchado contra el cáncer de mama y a sus familias, en un mensaje conjunto de fuerza y esperanza compartida”.