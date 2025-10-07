Rocío Arrabal critica la “mala planificación” del gobierno local en las obras en El Rinconcillo

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha mostrado su apoyo a los vecinos de El Rinconcillo, que acumulan “numerosas carencias e incomodidades”, a las que se suma desde esta semana una nueva interrupción del tráfico por obras en la avenida Diputación.

Arrabal ha calificado esta inversión como “necesaria, financiada por el Gobierno de España, pero mal planificada por el gobierno local del PP”, y ha lamentado que los trabajos “vuelvan a convertir algunas calles en una ratonera”.

"Desde luego, los vecinos del Rinconcillo se merecen un monumento a la paciencia, porque esa zona, entre unas cosas y otras, lleva ya tres años en obras", ha señalado la dirigente socialista tras reunirse con la directiva de la nueva asociación Playa Rinconcillo, presidida por Manuel Martín Acosta. La entidad nace con el objetivo de reivindicar mejoras para un barrio que, según Arrabal, "no recibe la atención que merece por parte del Ayuntamiento, pese a que sus vecinos pagan sus impuestos todo el año, no solo durante los meses de verano".

En el encuentro, al que también asistieron las concejalas Ana Jarillo y Paqui Pizarro, así como miembros de la Ejecutiva local socialista, la directiva de Playa Rinconcillo trasladó sus principales demandas: una barriada más limpia, contenedores en buen estado, calles y aceras sin grietas, y un mantenimiento adecuado de las zonas verdes. En definitiva, "servicios públicos en condiciones".

Uno de los puntos más destacados fue la denuncia del "lamentable abandono" del parque de El Torrejón, una amplia zona verde municipal que debería servir como espacio de ocio para los vecinos del Rinconcillo y del Acebuchal. Arrabal ha asegurado que este parque, al igual que otros como el del Cortijo Vides o el Río Pícaro, se encuentra "invadido por la maleza, con el consiguiente riesgo de incendio, ante la desidia y la inacción del gobierno local de Landaluce".

"Por mucho que sigan intentando silenciarnos, porque les molesta el trabajo de control y fiscalización que como oposición tenemos que llevar a cabo, nosotros no nos vamos a cansar de denunciar que la realidad de Algeciras es la que es", ha afirmado la portavoz socialista. "No es la falsa imagen idílica que pretende vender Landaluce a base de propaganda, mientras tiene olvidadas a esta y otras barriadas", añadió.

Arrabal también recogió la petición vecinal de disponer de una sede permanente que sirva como punto de encuentro y convivencia durante todo el año.

En relación con el estado de la playa de El Rinconcillo, la líder socialista aseguró que está siguiendo “muy de cerca” el proyecto de regeneración de la playa y las marismas del Palmones, y se comprometió a recordar al gobierno de Landaluce su “obligación” de mantener la playa “limpia y en condiciones” durante todo el año.

“La playa del Rinconcillo no solo es de los vecinos de esta barriada, sino de todos los que la disfrutamos, aunque el alcalde de Algeciras, que vive en Sotogrande, sólo la pise una vez al año, el día de la Romería Marítima de la Palma, y para hacerse fotos; que si no, ni eso”, concluyó Arrabal.