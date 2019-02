"No nos pasará nada, somos menores"

Agentes de la Policía Nacional les pillaron in fraganti el pasado 16 de febrero cuando manipulaban un cajero automático y, ante la sospecha de que pudieran estar cometiendo un delito, procedieron a su identificación. Fue entonces cuando comprobaron que habían logrado sacar 200 euros con una tarjeta de crédito robada de un vehículo, estacionado en la calle Sagrado Corazón de Algeciras. Habían roto uno de sus cristales y se habían hecho con un bolso donde estaba la tarjeta.

Hoy, los tres, de nacionalidad española, están libres y sin cargos gracias a su condición legal de no imputables por contar con 13 años de edad. Y se jactaron de ello haciéndolo constar en la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras, a donde fueron conducidos por miembros de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Allí, ante sus padres o tutores admitieron ese robo con absoluta frialdad y, lo que es más sorprendente, la comisión de alrededor de medio centenar de delitos similares. “Habremos robado en unos cincuenta vehículos”, fueron las primeras palabras de uno de ellos en las dependencias policiales.

“Rompemos los cristales con un martillo, de los que hay en los autobuses para romper las ventanillas de emergencia. En otras ocasiones, buscamos las bujías de motos y, si es necesario, me quito la chaqueta, me cubro el codo y así no me corto con los cristales". Uno de sus compañeros dio cuenta de su papel. "Yo me encargo de la vigilancia por si llega la Policía para dar el agua”. Los tres, dijeron, se mostraron arrepentidos de sus actos.

Para la Policía, no cabe duda de que son "auténticos expertos en este tipo de hechos delictivos". Su radio de acción comprendía distintas barriadas de la ciudad, siempre con comunes denominadores: acceso mediante forzamiento de puertas o bien con la fractura de cristales de ventanilla y, a renglón seguido, sustracción de dinero, especialmente, ya que solían desechar otros efectos.

Los menores manifestaron ante los investigadores que solían repartirse el botín a partes iguales. Sus palabras, según la Policía, daban fe de que hablaban con conocimiento de causa sobre su blindaje ante la Justicia. "No nos pasará nada, somos menores", aseveraron.

Antecedentes

No en vano, la Policía ya les había identificado -legalmente, no pueden ser detenidos- por su participación en hechos similares y por el robo en una vivienda en el Rinconcillo, en la urbanización Playa de la Concha, a la que accedieron forzando la puerta del garaje. Allí sustrajeron 240 euros, un reloj y unas zapatillas.

Desde mediados del mes de enero, la Policía Nacional de Algeciras había constatado un importante repunte de robos en interior de vehículos y daños a estos. El campo de actuación de los tres jóvenes era amplio ya que robaban de forma indiscriminada en las barriadas de San Bernabé, San García, Bajadilla, San José Artesano, en la avenida Virgen del Carmen y en el Llano Amarillo. "Se desplazaban andando y siempre en actitud de alerta para no ser vistos por la Policía", apostillan los agentes.

El aumento "exagerado" de las denuncias por este tipo de robos en coches había llevado a la Policía a establecer diferentes dispositivos con el objeto de erradicarlos en el marco de la llamada operación Berlina.

El éxito de su resultado queda empañado, no obstante, por sus efectos prácticos. Las identificaciones de los tres menores fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Algeciras, cuyo margen de actuación es nulo: existen los delitos, se sabe quiénes son los responsables, pero no hay delincuentes.

Fuentes del Ministerio público subrayan las limitaciones legales existentes en relación a las actividades delictivas cometidas por menores de 14 años, más aún cuando se comenten de forma reiterada y consciente ante la aparente pasividad o impotencia de sus padres y tutores.

"Si uno de esos niños hubiera violado y matado a 5 niñas de 6 años la situación sería la misma. No se podría hacer nada"

Los fiscales, de hecho, reclaman una reforma legislativa para que este tipo de situaciones con menores actualmente inimputables no se puedan producir, especialmente cuando hay víctimas que padecen las consecuencias.

"Hay que pensar que lo sucedido son robos en coches, pero si uno de esos niños hubiera violado y matado a cinco niñas de 6 años, la situación sería la misma. No se podría hacer nada", advierte un fiscal consultado por esta redacción.

¿Quién repara los daños causados? Imposible por la vía penal, a las víctimas de los robos y los daños les queda la posibilidad de iniciar un proceso de reclamación civil contra los padres y tutores de los menores. Pero deberán hacerlo por su cuenta, sin contar con la Fiscalía, atada de pies y manos con la actual normativa.

La Junta de Andalucía, competente en materia de menores, tiene en su mano estudiar la retirada de la guardia y custodia a los progenitores por la falta de atención a sus hijos.