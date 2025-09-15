Residentes de la calle Naranjo de Algeciras denuncian la rotura de los contenedores

Residentes de la calle Naranjo, en la barriada de Los Pinos de Algeciras, celebran las mejoras de recogida de basuras en el entorno de los contenedores, pero denuncian que los mismos "están rotos" y tienen fallos en el funcionamiento en el mecanismo para poder activar su apertura, hecho que no permite a la gente mayor poder abrirlos para depositar la basura dentro.

Como consecuencia, los vecinos critican que la basura podrá seguir acumulándose sin remedio fuera de los contenedores, junto con restos de poda y otros residuos. En la anterior ocasión, los vecinos denunciaron públicamente a Europa Sur que "la Policía Local dice que va a intensificar los controles sobre la hora a la que los vecinos sacan la basura. A lo mejor podrían vigilar también que pasara el camión y no ofrecer espectáculos como este".