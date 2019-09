El reloj de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma tendrá un nuevo mecanismo

José Martí, colaborador honorario del área de Ingeniería Industrial y Civil de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y relojero de referencia de la ciudad ha presentado al alcalde, José Ignacio Landaluce, un nuevo mecanismo, más moderno y de fácil mantenimiento, que será instalado en el histórico reloj de la iglesia de La Palma en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras, y que mejorará las condiciones acústicas en el marcaje de las horas.

Landaluce indicó que fue un fructífero encuentro con el experto, al que agradeció su visita, y añadió que “José Martí es una persona comprometida con la ciudad de Algeciras, que está poniendo su experiencia y su conocimiento en beneficio del patrimonio histórico de Algeciras y sus ciudadanos”.

“Queremos que el epicentro de la ciudad, como es la Plaza Alta, esté en las mejores condiciones, por eso de manera paralela a la segunda fase de remodelación del conjunto cerámico se une esta actuación que va a permitir conservar en un óptimo estado los elementos de gran riqueza histórica en la ciudad”, indicó.

José Martí presentó el año pasado un reloj con un nuevo sistema de alimentación energética por gravedad. Cuenta únicamente con una maquinaria horaria que marca el ritmo del tiempo a través de un escape de clavijas hecho a mano. La energía necesaria para el movimiento se obtiene de un sistema motriz completamente novedoso.

Una pesa por gravedad que desciende a lo largo de un eje al mismo tiempo que un motor eléctrico sube otra pesa. De esta forma, el reloj permanece activo indefinidamente sin necesitar de una gran altura de caída de pesa, lo que lo diferencia de los relojes monumentales.

Sin alimentación eléctrica el motor no funcionaría y el reloj se pararía a los pocos minutos. Sin embargo, esto no debe dar a confusión, ya que el reloj obtiene su energía de la gravedad de la pesa, no del motor eléctrico.

El resto de mecanismos del reloj funciona de la misma manera que el resto de relojes mecánicos, es decir, la energía de la pesa hace mover una rueda dentada que es la que mueva el resto de ruedas hasta llegar a la rueda de escape.

El giro de esta rueda se ve retenido por el movimiento conjunto del péndulo y el áncora que la retienen. Este movimiento retenido es el que marca el ritmo de las agujas del reloj y el característico tic-tac.

Para el reloj de la iglesia de la Palma, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA) tiene como meta ponerle los toques de Paco de Lucía, algo similar a lo que se hace ya en la plaza de las Tendillas de Córdoba. Sería a través de la electrónica, o de ondas electromagnéticas.