El rector dice que las infraestructuras universitarias en Algeciras no peligran por falta de dinero

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha asegurado esta mañana en Algeciras que las infraestructuras académicas planeadas en esta ciudad (una nueva sede en el Llano Amarillo y la rehabilitación del antiguo asilo San José) no peligran en su realización por falta de financiación. "Hay varias posibilidades. Ayuntamiento, Junta, Autoridad Portuaria y Universidad de Cádiz estamos juntas en esto y, entre enero y febrero, esperamos además que la Administración autonómica anuncie el plan plurianual de inversiones", dijo Piniella.

El rector ha estado hoy en la Escuela Politécnica Superior para presentar un convenio con la asociación de marinos Propeller Club. Explicó que el Llano Amarillo, en cuyo extremo más cercano a la antigua playa de Los Ladrillos se piensa para que acoja un edificio de la Universidad Europea de los Mares, no se topará con que los presupuestos futuros puedan ser más restrictivos: "En cualquier caso, siempre hay fórmulas imaginativas. Están los Fondos de Desarrollo Urbano y no descartamos, si hiciera falta, pedir al consejero de Hacienda de la Junta autorización para hacer uso de los Remanentes no afectados, que es una caja en la que la Universidad cuenta con un ahorro de cincuenta millones de euros".

Piniella lanzó un nuevo mensaje de tranquilidad al Campus Bahía de Algeciras en sus primeros meses como máximo responsable de la Universidad de Cádiz: "No cabe duda de que los compromisos se mantienen ya sea con presupuestos ordinarios o extraordinarios".

Apenas unas horas antes, el propio responsable académico alertó de restricciones presupuestarias en el seno de la institución que comenzó a dirigir este mismo año.

El rector afirmó, en una de sus más recientes visitas a la comarca con motivo de una feria del empleo también en la Politécnica, que la sede para la Universidad Europea de los Mares tiene comprometida financiación de la UE y, por tanto, será en principio más fácil y rápido acometer esta obra que la de la rehabilitación para usos académicos del antiguo asilo San José, frente a la Plaza de Andalucía y el arranque de la avenida Blas Infante.