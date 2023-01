La reacción de unos jóvenes hacia un reportero en Algeciras: "Esa persona no representa al islam"

La concentración de repulsa por el ataque producido por un individuo marroquí en la tarde-noche del miércoles atrajo la atención no solo de los medios de comunicación de todo el mundo y de un sinfín de curiosos que se interesaron por la realidad de Algeciras.

En algunos casos, personas ajenas a la realidad de una ciudad que sirve como nexo de culturas se hacen eco de prejuicios, especialmente cuando se trata de hablar del islam. Este fue el caso de un joven que, portando un micrófono del canal de YouTube EDA TV, preguntó a unos jóvenes sobre lo sucedido y la posible relación de su religión con un acto de este tipo.

"Esa persona no representa al islam, el Corán solo representa paz y amor", le interpela un joven que afirma ser español bautizado católico y convertido al islam. Otra joven, que afirma ser hija de una marroquí, le apoya en sus palabras.

El muchacho que porta el micrófono se defiende diciendo que él habla de que "no se puede atacar a todos por un loco" investigado por la Policía por "terrorismo yihadista". No obstante, añade que "yo aquí no he visto nunca a un cristiano entrar con un machete en una mezquita". Este comentario despertó el enfado de los presentes e inició una discusión donde le pusieron ejemplos de otros casos, tanto de Algeciras como de otros puntos, en los que no hubo musulmanes de por medio.

Después de unos instantes de discusión, una mujer apareció recriminando al enviado del canal de YouTube que "aquí no se puede venir a incendiar los ánimos" y que "todos somos amigos y humanos". Tras esto, otra joven pidió no darle atención a comentarios como los del reportero y se disolvió el grupo.