El SAS admite que la quinta planta de Punta Europa sigue cerrada a expensas de unas pruebas

Quince días después del anuncio de la finalización de la reforma integral de la quinta planta del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, la que corresponde a los pacientes de Oncohematología, la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar ha denunciado este viernes que el recinto sigue cerrado.

El SAS ha admitido que la planta permanece sin pacientes porque se está a la espera de los resultados de las muestras tomadas tras las obras y su limpieza. Algo necesario, apostillan, para garantizar que los enfermos no corren ningún peligro puesto que se trata de usuarios en situación de inmunodepresión (bajas defensas).

En el momento que acabó la obra y se trasladó todo el equipamiento, la visita a la planta de Oncohematología que realizaron varias autoridades sanitarias y políticas se hizo sin pacientes, precisa el SAS.

Tras ello, desde Salud explican que procedieron con los trabajos de limpieza necesarios para la apertura de la planta que albergará pacientes inmunodeprimidos y, posteriormente, tomaron muestras para determinar la seguridad ambiental, "tal y como establecen los protocolos de Medicina Preventiva". Por tanto, hasta que estos controles no determinen que no hay riesgo, no se producirá la apertura.

Respecto a estas muestras, desde el departamento explican que deben tomarse en varios intervalos de tiempo, "con el objetivo de que sus parámetros sean los correctos, puesto que estamos hablando de pacientes inmunodeprimidos que requieren de un área que les garantice su total seguridad".

Destacan también que, en estos momentos, "hay disponibilidad de camas para aquellos pacientes de Urgencias que la necesiten".

La reforma integral

El objetivo de las obras ejecutadas en el hospital era mejorar la comodidad de los usuarios, la calidad ambiental y la seguridad, eliminando y controlando, "dentro de unos márgenes admisibles", la presencia de microorganismos y partículas inertes suspendidas en el aire con sistemas de ventilación que garanticen las renovaciones, con aire exterior, para lograr esa calidad ambiental y la instalación de nuevos equipos de climatización para las habitaciones.

Según la información aportada, poder controlar la calidad ambiental del área de hospitalización "se ha diseñado un sistema de ventilación flexible que puede adaptarse a la demanda y situación de la propia planta, así como controlar todas aquellas variables que determinan la calidad ambiental, ajustando el sistema de ventilación a las necesidades propias de funcionamiento de la planta en cada momento".

Todas las instalaciones de la planta se encuentran conectadas a un sistema de monitorización, gestión y control.

Por otro lado, se han humanizado los espacios con la sustitución del mobiliario y la carpintería metálica y de madera, revistiendo las zonas comunes con material fenólico integrado con las puertas.

La instalación de gases medicinales ha sufrido cambios para poder dar respuesta a mayores demandas como las ocurridas durante la pandemia, se han incorporado líneas de datos en las habitaciones y se ha mejorado el sistema contra incendios, disponiendo ahora de dos puntos de acceso a BIES y de extintores empotrados para mejor accesibilidad y sin ofrecer obstáculos.