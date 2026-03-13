El Puerto de Algeciras lanza un aviso urgente a los camioneros que viajan a Ceuta y Tánger Med

Camiones en el Puerto de Algeciras durante el paso de una de las borrascas de enero, junto a APM Terminals

El Puerto de Algeciras ha lanzado este jueves un recordatorio dirigido a transportistas y operadores logísticos que operan en las rutas del estrecho de Gibraltar. El Servicio Unificado de Mercancías por Carretera (SUMC) ya está en vigor y su uso es obligatorio para todos los camiones con destino a Ceuta o Tánger Med (Marruecos).

A través de su cuenta oficial en X, gestionada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), se ha insistido en que todos los vehículos pesados, tanto cargados como vacíos, deben tramitar su reserva con las navieras mediante esta plataforma digital.

El mensaje incluye una advertencia directa para los conductores: sin una reserva de embarque confirmada, no podrán acceder al recinto portuario.

Un sistema obligatorio desde diciembre

El SUMC fue puesto en marcha el pasado 9 de diciembre de 2025 por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras con el objetivo de modernizar la gestión del tráfico rodado en uno de los puertos más transitados del Mediterráneo.

Lejos de ser una herramienta opcional, el sistema se ha convertido en un requisito imprescindible para todos los transportistas que operan en las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger Med.

La plataforma se integra dentro del ecosistema digital Teleport 2.0 y busca impulsar un modelo de gestión más inteligente y eficiente del tráfico de camiones que acceden a las instalaciones portuarias.

Más control y menos congestión

La implantación del SUMC responde a una necesidad clara del puerto: reducir las congestiones y mejorar la fluidez de los vehículos pesados.

Al centralizar en una capa digital todas las operaciones relacionadas con la reserva de embarques y las citas de acceso, el sistema permite anticipar la llegada de los camiones y gestionar mejor los flujos de entrada al puerto.

En la práctica, el sistema actúa como un filtro. Si un camión no aparece registrado en la plataforma con su correspondiente reserva y cita, las barreras de acceso al puerto no se abrirán.

Ventajas para toda la cadena logística

Desde el Puerto de Algeciras destacan que el SUMC no es solo un mecanismo de control, sino una herramienta que aporta ventajas operativas a toda la cadena de suministro.

Entre los beneficios del sistema destacan:

Centralización de gestiones , ya que la plataforma reúne en un único punto la solicitud de reserva de embarque y la cita para acceder al puerto.

, ya que la plataforma reúne en un único punto la solicitud de reserva de embarque y la cita para acceder al puerto. Trazabilidad completa , que permite a transportistas y empresas seguir en tiempo real el proceso desde la solicitud hasta el embarque.

, que permite a transportistas y empresas seguir en tiempo real el proceso desde la solicitud hasta el embarque. Mejor coordinación con las navieras , gracias a una comunicación digital más directa entre todos los operadores.

, gracias a una comunicación digital más directa entre todos los operadores. Mayor transparencia operativa, al quedar registrados los procesos y tiempos dentro del sistema Teleport 2.0.

Un cambio definitivo en la gestión portuaria

Desde su activación, todas las peticiones de embarque deben tramitarse exclusivamente a través del SUMC, lo que genera automáticamente las citas necesarias para el acceso de los camiones al puerto.

Este cambio marca un punto de inflexión en la operativa del enclave portuario de Puerto de Algeciras, que deja atrás los procesos manuales y apuesta por una infraestructura digital adaptada a las exigencias del comercio internacional y al intenso tráfico que registran las rutas del Estrecho.