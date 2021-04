El PSOE denuncia la falta de actuación para atajar un vertido de aguas residuales en la playa del Rinconcillo

El PSOE de Algeciras lamenta que el alcalde, José Ignacio Landaluce, "guarde silencio" ante los vertidos que, según denuncian los socialistas, se han podido ver durante los días festivos de Semana Santa en la playa del Rinconcillo. Los socialistas insisten en que no se han preparado las playas ante el pronóstico de buen tiempo para los últimos días de la Semana Santa: "A la falta de adecuación se ha sumado un vertido en la playa de El Rinconcillo, a la altura de Los Pulpos, además de la acumulación de algas en Getares, que han ocupado la playa durante todo el fin de semana".

“El pasado 15 de marzo pedimos la adecuación de las playas ante el buen tiempo, más aún con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Esta ha llegado y nos hemos encontrado con falta de actuaciones de adecuación y limpieza. Además, cuando hemos visto el vertido que ha dejado un reguero de agua sucia y arena negra ha sido ya el colmo de la situación”, señala el secretario de organización socialista, Daniel Moreno.

“Sabemos que Landaluce no es muy asiduo a nuestras playas, va el 15 de agosto por la Virgen de la Palma y poco más, pero eso no significa que los algecireños no queramos disfrutar de nuestro litoral. Por experiencia sabe que aquí aprovechamos el buen tiempo incluso en marzo para disfrutar del Rinconcillo y de Getares, pero tras 10 años en el gobierno local parece que no aprende y tenemos que volver a repetírselo año tras año”, insiste Moreno.

El PSOE señala que Verdemar denunció esta situación en las redes sociales el pasado jueves, 1 de abril, "pero desde el equipo de gobierno no se ha emitido comentario alguno".

“Para ponerse medallas y sacarse fotos Landaluce está el primero, pero cuando es para trabajar por nuestra ciudad y sus vecinos ya es otro cantar”, añade el secretario de organización del Partido Socialista.