El PSOE de Algeciras reclama una comisión de investigación sobre las "polémicas" oposiciones de la Policía Local

El Grupo Municipal Socialista de Algeciras ha anunciado que elevará formalmente al Pleno municipal la petición para la creación de una Comisión de Investigación que "arroje luz" sobre la polémica en torno al proceso selectivo de nuevas plazas de la Policía Local, un asunto que ha vuelto a la actualidad tras conocerse el contenido del Auto judicial del 4 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado de Instrucción de Algeciras en el marco de las Diligencias Previas 852/2025.

La portavoz y secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, subraya que el auto “ha puesto de manifiesto hechos de suma gravedad que afectan al personal de esta Corporación y al correcto funcionamiento de la administración municipal”. Aunque la resolución judicial acuerda el sobreseimiento de las actuaciones en la vía penal, el Grupo Socialista considera que la fundamentación del auto revela “indicios claros de un clima laboral anómalo”, destacando que una de las funcionarias implicadas, la psicóloga municipal, denunció “las presiones sufridas en el marco de dicho procedimiento selectivo”.

El PSOE entiende que estos hechos constituyen “indicios racionales de una posible situación de hostigamiento y presiones indebidas sobre una empleada pública en el ejercicio de sus funciones”, y que la Corporación tiene el deber de investigarlos para depurar responsabilidades políticas y administrativas, así como para garantizar la integridad y el bienestar de todo el personal municipal.

Relacionado La denuncia por las oposiciones de la Policía local de Algeciras llega a la Fiscalía Anticorrupción

En su escrito de petición, la portavoz socialista recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal contempla, en sus artículos 79 y 80, la posibilidad de constituir Comisiones de Investigación para “investigar cualquier asunto que se entienda merece la especial atención municipal”. Para los concejales del principal grupo de la oposición, la situación descrita encaja plenamente en este supuesto, “al afectar a los derechos de los empleados públicos y a la imagen y buen gobierno de la institución”, y subrayan que la Administración tiene la obligación de velar por la integridad y la salud de sus empleados, conforme a la normativa general sobre la función pública.

La Comisión de Investigación solicitada por el PSOE debería tener como objetivos esclarecer en profundidad los hechos relativos a las supuestas presiones y el posible hostigamiento sufrido por la psicóloga municipal durante el proceso selectivo, identificar a los miembros del tribunal calificador o del Ayuntamiento que pudieran haber participado en dichas presiones, y evaluar si los protocolos internos de prevención y actuación frente al acoso laboral fueron aplicados correctamente o resultaron insuficientes.

Además, la comisión debería estar facultada para proponer al Pleno de la Corporación la adopción de medidas que se consideren pertinentes, incluyendo, si procede, la exigencia de responsabilidades, la revisión de los procedimientos de selección y la implementación o mejora de los protocolos de prevención del acoso laboral para proteger a todo el personal municipal.

El Grupo Socialista califica la creación de esta Comisión de Investigación como “imprescindible y urgente” para esclarecer los hechos, determinar las posibles responsabilidades y proponer medidas que eviten que situaciones similares se repitan en el Ayuntamiento de Algeciras.