El PSOE de Algeciras teme la privatización del servicio municipal de autobús

El PSOE de Algeciras teme que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento esté dando los primeros pasos para intentar privatizar el transporte urbano de la ciudad.

La secretaria general de los socialistas algecireños, Rocío Arrabal, ha asegurado que Landaluce "debe dar explicaciones" y aclarar "si se va a privatizar la Empresa de Transporte Urbano", y “si con la excusa de que se va a renovar la flota de autobuses, se va a ceder su gestión a una empresa privada para así escapar del control, que debería hacerse y no se hace, de lo público”.

La líder del PSOE ha advertido que “el Reglamento que pretenden aprobar, y al que presentaremos alegaciones, abre la puerta a esta posibilidad que estamos denunciando públicamente”, y ha informado de que ya se está analizando con detenimiento “un expediente que nos está llenando de dudas sobre las subvenciones que se llevaron a cabo".

Arrabal ha recordado que “el servicio de autobuses de Algeciras está cada vez más y más deteriorado, con líneas deficientes, retrasos en los recorridos, y trabajadores que no pueden realizar su trabajo en las condiciones que serían deseables”.

Para los socialistas, lo que está ocurriendo es "una prueba más de la gestión opaca del actual alcalde, como también lo es el hecho de que aún no se haya readmitido a Juan Manuel Soler, el trabajador injustamente despedido". “La sentencia es clara: readmisión o indemnización”, ha advertido Arrabal, recordando que “el señor Landaluce no puede jugar con la situación laboral de las personas, y menos aún cuando se trata de una persona con un 65 % de discapacidad”.

“El gobierno del renting”

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Fran Fernández, ha asegurado que “es curioso que la delegada de Hacienda diga en el salón de plenos que la deuda municipal está en 250 millones de euros, y que Algeciras haya sido en estos 12 años de gobierno del PP el municipio que más dinero ha pedido, más de 127 millones de euros, una barbaridad”, recordando que el fondo de ordenación es un mecanismo para evitar que un ayuntamiento entre en bancarrota.

“El Partido Popular lo que hace es pedir dinero, año tras año, para evitar la bancarrota, y lo peor de todo es que cada año dicen que ponen el contador a cero, para al año siguiente volver a pedir dinero”, ha recordado el portavoz del PSOE.

“Aún así, tenemos que oír que digan que de los 10 millones que se piden, aparte de los tres millones para intereses, sólo van a usar 800.000 euros… No señores, lo que Ayuntamiento ha pedido son en total más de 13 millones de euros, ésa es la documentación firmada y eso es lo que se ha pedido, que no engañen mas buscando el titular fácil”, ha añadido Fernández, considerando que “en el Partido Popular ya salen al paso, antes incluso de que alguien les pueda decir algo, porque están a la defensiva, saben que no lo están haciendo bien, y es más fácil criticar a la oposición que dar la cara y decir la verdad”.

Fernández ha instado al gobierno municipal a dejar de culpar a anteriores gobiernos del desastre de su gestión económica y “asumir que llevan ya gobernando 12 largos años y que son ellos los responsables de tener a Algeciras peor que nunca, con la Policía Local en su mínimo histórico, las calles en estado lamentable, y hasta ha tenido que venir el gobierno de España a echar una mano con los contenedores de basura, porque hasta por renting querían comprarlos”.

A este respecto, el socialista ha lamentado que estemos ante el “gobierno del renting”, ya que "no hay delegación municipal que no proceda a realizar este tipo de contratos, y ha puesto como ejemplos los vehículos de la Policía Local, los de otras delegaciones, los equipos informáticos, el césped de los campos de fútbol infantiles, y hasta el intento de alquilar las papeleras y contenedores de basura, porque eso es lo que tenemos: un Ayuntamiento endeudado y alquilado”.