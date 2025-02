El PSOE de Algeciras reclama que los Presupuestos de 2025 incluyan la parte municipal del colector de la Cuesta del Rayo

Algeciras/El PSOE de Algeciras presentará alegaciones para que los Presupuestos municipales de 2025 incluyan la parte municipal de la segunda fase de las obras del colector de la Cuesta del Rayo con una partida de 2,5 millones de euros. Los concejales Rocío Arrabal y Fran Fernández se han reunido con representantes de la Plataforma en Defensa de los Colectores, en el que han compartido su preocupación por la "falta de compromiso del gobierno de Landaluce" a la hora de asumir la parte del proyecto que correspondería al Ayuntamiento.

Durante la cita, celebrada en la sede de la asociación de vecinos Manuel de Falla, Arrabal detalló a la plataforma el contenido de las dos enmiendas que el grupo socialista defendió en el pleno del pasado martes para evitar que la moción del PP que reclamaba pedir más financiación para el proyecto de los colectores terminara siendo un “brindis al sol”, o, peor aún, un nuevo “filón” para confrontar con el Gobierno de España y “eludir” la parte de la inversión que debería asumir la Administración local.

La portavoz socialista ha recordado que Algeciras ha recibido ya del Ministerio de Hacienda, a través del Plan Especial del Campo de Gibraltar, más de 10 millones de euros para obras hidráulicas en los últimos cinco años, a razón de 2 millones por año, pero que Landaluce y su equipo de gobierno “nunca se han planteado destinar este dinero a la segunda fase de la obra de los colectores, pese a que desde 2021 están tanto el proyecto como el 50% de la financiación encima de la mesa por parte del Gobierno de España".

La portavoz del PSOE pidió en el pleno que el gobierno local incluyera en su borrador de Presupuestos para 2025, que aún no se ha presentado, una partida específica de 2,5 millones de euros para financiar el 20% del proyecto pendiente, asumiendo la parte municipal. También reclamó el grupo socialista que, en caso de no disponer de fondos para ello, el equipo de gobierno se comprometiera a buscar financiación supramunicipal para poder asumir esa parte, sin la cual no se podría completar la inversión, de la que el Gobierno asume la mayor cuantía a través de los Fondos Europeos. "Sin embargo, ambas enmiendas fueron rechazadas por el PP, que pedía en su moción una mayor financiación al Gobierno de España, pero sin reclamar implicación alguna a la Junta de Andalucía, que también tiene competencias en materia de inversiones hidráulicas", lamentan los socialistas.

“En cualquier caso, lo que los socialistas queremos es que la segunda fase del colector se haga, no vamos a dar este proyecto por perdido, la financiación del Ministerio está, y vamos a estar muy encima para que el alcalde cumpla con su parte y con el compromiso que adquirió hace 14 años con los vecinos de la Cuesta del Rayo”, señaló Arrabal, que anunció que el Grupo Municipal Socialista va a presentar alegaciones al respecto al proyecto de Presupuestos para 2025, del que todavía poco se sabe, “aunque sí que una partida municipal para este proyecto de los colectores no, porque así lo reconocieron en el pleno del 28 de enero, negándose a aprobar nuestras enmiendas”.