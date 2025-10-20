El PSOE de Algeciras acusa al PP de "mentir" sobre el pago a proveedores: facturas de 2024 por 300.000 euros con un recargo del 20%

El PSOE de Algeciras ha vuelto a expresar su “preocupación y malestar” por la situación económica del Ayuntamiento, tras la celebración este lunes de la Comisión Municipal de Hacienda. La portavoz del grupo socialista, Rocío Arrabal, ha denunciado que “semana tras semana” se constata que la situación de las arcas municipales “no sólo no mejora, sino que empeora mes a mes”, lo que atribuye a la “desastrosa gestión económica” del alcalde, José Ignacio Landaluce (PP).

Arrabal ha advertido de que por la Comisión de Hacienda siguen pasando “facturas atrasadas de 2024”, las de este lunes por un importe de unos 300.000 euros, lo que, según ha explicado, implica que sean aprobadas con un recargo del 20%. “A tres meses de terminar el año 2025, el Ayuntamiento sigue pagando servicios de 2024 y del primer semestre de este año, lo que demuestra que el gobierno local miente cuando dice que paga a los proveedores en 19 días”, ha afirmado.

La portavoz socialista ha acusado al alcalde de “tratar de distraer la atención” de los problemas económicos del consistorio “aparentando preocupación por otros asuntos”, como el peaje de Estepona, “del que nunca se ocupó cuando el PP gobernaba en España”. Según Arrabal, el regidor “prefiere desviar el foco antes que asumir su responsabilidad por el caos financiero que tiene montado en el Ayuntamiento”.

En ese sentido, la dirigente del PSOE ha lamentado que la deuda municipal “roza ya los 300 millones de euros”, lo que, a su juicio, “lastra gravemente la prestación de los servicios públicos” y repercute en la calidad de vida de los vecinos.

“Diga lo que diga la propaganda municipal, la realidad es que el alcalde sigue retrasando la aprobación de las facturas”, ha insistido Arrabal, quien también ha desmentido que los partidos de la oposición voten en contra de esos pagos. “Es rotundamente falso. La Comisión de Hacienda es sólo un trámite informativo previo a la Junta de Gobierno Local, que es donde se aprueban realmente las facturas”, ha aclarado.

Finalmente, la portavoz socialista ha recordado que “la situación de Algeciras es cada vez más preocupante”, con una ciudad “sucia, con papeleras y contenedores rotos, aceras deterioradas, maleza en las calles y ratas campando incluso por el centro”. “Mientras las barriadas se sienten cada vez más abandonadas, Landaluce se dedica a mirar hacia otro lado”, ha concluido.