PSOE y PP se lanzan acusaciones sobre la polémica de La Escalinata

PSOE y PP se han intercambiado acusaciones por la polémica del parking La Escalinata, en Algeciras. Mientras que el viceportavoz del grupo municipal socialista, Fernando Silva, afirma que los populares son responsables de la "factura millonaria" que ha causado el asunto, la concejal de Hacienda, María Solanes, afirma que el equipo de gobierno "está dando solución a los problemas heredados del PSOE".

El grupo municipal socialista ha exigido una reunión monográfica de la junta de portavoces sobre el caso Escalinata, "que no solo ha supuesto gastos millonarios, sino que las recientes decisiones judiciales amenazan con convertirlo en nuevas deudas que pueden multiplicar el coste ya excesivo de una decisión urbanística que contó con el respaldo de José Ignacio Landaluce", afirma el PSOE.

Solanes ha afirmado que le "causan sonrojo" las últimas críticas de Silva sobre el Escalinata, "ya que en la junta de portavoces del lunes tanto mi compañera delegada de Urbanismo como yo ofrecimos a todos los portavoces información detallada sobre el asunto y no recuerdo que el señor Silva manifestara ninguna objeción".

El PSOE ha indicado que el PP "es el primer responsable político de esta situación. El señor Landaluce impulsó la construcción de ese parking y junto a su partido y el PA de Patricio González es el causante de esa política urbanística especuladora con el patrimonio público que todavía estamos pagando los algecireños".

“Son dos ya los procedimientos para contratar los informes que determinen cómo se resuelve el derribo del actual parking, y luego habrá que decidir qué se construye en su lugar. Ya el primer contrato de trabajos de redacción de proyecto, coordinación de seguridad, gestión de residuos y dirección de obra se resolvió de mutuo acuerdo por deficiencias en los pliegos. En esa gestión se han empleado más de dos años”, indica Fernando Silva.

Solanes ha enfatizado que se trata de un asunto que los técnicos del Ayuntamiento y los concejales implicados siguen muy de cerca, atendiendo las expresas instrucciones que el alcalde dio hace ya meses, porque “este equipo de gobierno esta desenredando los problemas que dejaron los gobiernos socialistas en Algeciras a la vez que se optimiza el gasto y se mira por cada céntimo que sale de las cuentas municipales”.

“Desde que José Ignacio Landaluce es alcalde, no se gasta ni un solo euro que no esté justificado, tasado y analizado por todos los técnicos y expertos municipales porque la prioridad son los ciudadanos, la reducción de la deuda heredada y las políticas sociales y de apoyo al tejido empresarial de la ciudad”, ha explicado la edil de Hacienda, que ha criticado la actitud del PSOE: “Este es un asunto transversal, de vital importancia por lo que haría bien el señor Silva en medir sus palabras. Cuando se nos pide información, la damos. Cuando la damos nos critican. Esta no es la oposición ni el PSOE que merece Algeciras ya que los únicos alcaldes sentados en el banquillo por este tema, antes jueces y fiscales, son socialistas”, finalizó María Solanes.