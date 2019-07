El PSOE de Algeciras lleva al pleno la eliminación de barreras arquitectónicas en las playas

El PSOE de Algeciras llevará al pleno que se celebra este viernes dos mociones en las que recoge, una vez más, la eliminación de barreras arquitectónicas en las playas y la elaboración de un catálogo de vestigios de la dictadura franquista para su posterior eliminación.

El Grupo Municipal Socialista presentó hace un año, en el pleno de julio de 2018, la moción Creación de zona de baño para personas con movilidad reducida, que fue aprobada por la unanimidad de la corporación y que aún no se ha llevado a cabo. “Todos tenemos derecho a disfrutar de la playa, de tiempo de esparcimiento en ella y para las personas con diversidad funcional, discapacidad o movilidad reducida, esto se convierte en una odisea. Muchos no acuden a la playa por las barreras que encuentran en ella y, como he dicho, es un derecho de todos disfrutar de las playas”, afirma Juan Lozano, portavoz municipal socialista, quien recordó que existe la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que marcaba como plazo máximo diciembre de 2017 para garantizar que todo espacio y edificio público sea accesible.

Los socialistas demandan la eliminación de todas las barreras arquitectónicas en las playas de Algeciras, la creación de zonas de baño delimitadas con asientos para personas con discapacidad o movilidad reducida que incluyan distintos elementos como una caseta de baño, lavapiés, kits de muletas anfibias y andadores, duchas adaptadas y sillas anfibias, entre otros. Además de contar con los voluntarios de Protección Civil para que puedan ayudar al acceso y al baño a estas personas.

Junto a esta moción, el PSOE presenta la elaboración de un catálogo de vestigios de la dictadura en el municipio con el objetivo de eliminar los símbolos y distinciones franquistas de la ciudad: “Tenemos que hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, con la que hemos avanzado mucho, pero debemos ir a más y hacer realidad que el espacio público de una sociedad democrática como la nuestra esté libre de símbolos y reconocimientos públicos a un régimen dictatorial y a unas personas que coartaron las libertades durante cuatro décadas”, indicó Juan Lozano.

El grupo municipal socialista somete a votación construir una comisión para la elaboración de este catálogo con la participación de técnicos, representantes de los grupos políticos de la corporación municipal, asociaciones de memoria histórica y la Universidad de Cádiz. Una vez elaborado, se llevará a Pleno para su aprobación y posteriormente cambio de nombre de calles, revocación de honores y distinciones y eliminación o resignificación de los monumentos franquistas.

El catálogo contendrá un listado de las calles a cambiar, otro de las direcciones donde se encuentren placas del Ministerio de la Vivienda o cruces de los Caídos y un tercero, en caso de que el Ayuntamiento haya otorgado honores y distinciones como hijo predilecto a algún miembro perteneciente al bando golpista.