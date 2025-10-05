El PSOE de Algeciras exige a Landaluce que reinvierta las multas en limpieza y nuevos contenedores

El Grupo Municipal Socialista de Algeciras ha reclamado al alcalde, José Ignacio Landaluce, que destine a la limpieza urbana y a la renovación de contenedores los fondos recaudados mediante sanciones a los ciudadanos. La edil socialista Paqui Pizarro ha denunciado que la ciudad presenta un “lamentable estado de suciedad” y que la mayoría de los contenedores están rotos, dificultando el correcto depósito de la basura.

Pizarro ha instado al equipo de gobierno local a ampliar el horario de llamada para la recogida de enseres y a poner en marcha un Plan de Choque integral de Limpieza que cubra todas las barriadas de la ciudad. “La ciudad no estaría tan sucia si los contenedores funcionaran correctamente y hubiera suficiente personal y maquinaria para mantenerla limpia”, ha afirmado la concejala.

El PSOE recuerda que en el pleno de septiembre presentó una moción solicitando un plan urgente de limpieza, con dotación suficiente y un incremento presupuestario para la compra de contenedores, papeleras y maquinaria, pero la propuesta fue rechazada por el Grupo Popular. Pese a ello, el gobierno municipal ha iniciado una campaña de multas que recaudó 50.000 euros en septiembre, lo que para los socialistas debería invertirse en mejorar el servicio de limpieza y no en sancionar a los ciudadanos.

Además, el horario actual para la recogida de enseres, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00, se considera “insuficiente” para quienes trabajan por las mañanas, y la recogida de noche de domingo a jueves tampoco cubre adecuadamente la demanda, según los socialistas.

Pizarro también ha cuestionado la gestión de ALGESA, la empresa pública de limpieza, por su falta de transparencia en el Consejo de Administración, la ausencia de actualizaciones en la bolsa de trabajo y la falta de inversiones contempladas en los Presupuestos Municipales para 2026.

“Algeciras necesita gestión e inversión en limpieza, desbroces, desinsectación, desratización, arreglo de calles y aceras en todas las barriadas, no solo fotos y paseos del alcalde”, ha concluido la concejala socialista.