El PSOE insta a Landaluce a escuchar y atender las peticiones de los vecinos de La Piñera

El PSOE de Algeciras insta al alcalde, José Ignacio Landaluce, a escuchar y atender las peticiones de los vecinos de La Piñera, que según indican los socialistas llevan meses tratando de concertar reuniones para trasladar la problemática que tienen en las viviendas de la barriada.

Los socialistas se han reunido tanto con los vecinos afectados en la calle Andalucía por el derrumbe de parte del techo del edificio número 7, como con la asociación de vecinos La Amistad, coincidiendo ambos en la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento para atenderlos.

En el Partido Socialista no entienden por qué no están todas las viviendas dentro del programa de rehabilitación enmarcado en la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), cuando ya en 2018 anunció que sí lo estarían. De hecho, en un escrito entregado entonces a los vecinos se incluía expresamente que las viviendas de los número 5 al 15 de la calle Andalucía (CA08) entraban en la zona a rehabilitar.

“Lamentamos el silencio y la falta de sensibilidad del gobierno local ante una problemática de vivienda tan evidente. Son muchos vecinos afectados, algunos de ellos gravemente con posibilidad de derrumbe de todo el techo, y desde el equipo de gobierno ni siquiera se han puesto en contacto con ellos para escuchar y atender sus demandas”, indica el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.

Además, las obras de rehabilitación, que deberían haber comenzado en marzo y aún ni si atisban, se prevén insuficientes en algunos edificios, donde con 90.000 euros no van a poder hacer frente a problemas que cada día se hacen mayores.

“Hay muchas cosas que no entendemos. No se entiende que no estén todos los CA08, especialmente cuando dos de ellos están en alto riesgo de derrumbe, tampoco que las obras de rehabilitación no hayan comenzado cuando deben terminar a finales de 2023, y mucho menos se entiende que desde el gobierno local no atiendan a estos vecinos”, añade Silva.

El PSOE afirma que comunidades como la del bloque 7 de la calle Andalucía han realizado numerosas peticiones a diferentes delegaciones del Ayuntamiento, incluyendo Alcaldía, obteniendo la callada por respuesta, cuando tienen comunidad de vecinos constituida y reconocida.

Los socialistas van a reclamar información sobre las inspecciones realizadas en ese edificio, además de las actuaciones hechas con cargo a esas inspecciones, pues el primer derrumbe del techo tuvo lugar en 2011 y se han sucedido dos más desde entonces.