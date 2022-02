El PSOE de Algeciras afirma que la delegada de Hacienda miente sobre la situación económica

El Grupo Municipal del PSOE de Algeciras exige al PP que "deje de engañar" con las cuentas municipales, que cumpla la Ley de Transparencia a la hora de facilitar la información económica y que "se ponga a trabajar de una vez por todas para afrontar la deuda y para restablecer servicios públicos de calidad", que son su competencia como gobierno local. Los socialistas afirman que la delegada de Hacienda, María Solanes, "recurre al engaño para intentar tener una mejor imagen de su gestión, que está plagada de errores y falsedades" tras explicar la situación económica del Ayuntamiento en Europa Sur.

“Que paren de despilfarrar. Con Landaluce siempre es lo mismo, apuesta todo a la apariencia y a la falsedad. La situación económica municipal no se arregla con propaganda, sino afrontando una política económica que dote de liquidez a las cuentas municipales, que funcionen el autobús urbano, que Algeciras esté limpia, y tantas cosas más. Lo que han hecho en estos once años de su segunda época de gobierno es aumentar la deuda a cifras históricas, impidiendo financiar los servicios públicos y reduciendo la plantilla municipal en exceso. Lo primero que tendría que hacer Landaluce es asumir su responsabilidad política, porque ya suma suficientes años gestionando el ayuntamiento para no tener que echar la culpa a otros”, afirma el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.

“Basta consultar un reciente informe del director de gestión tributaria para saber que la recaudación no alcanza todavía ese 90% que dice la delegada de Hacienda, María Solanes, a no ser que confunda previsiones de ingresos con el censo de contribuyentes. Sigue siendo falso que el PP lleve once años con los impuestos congelados. También se atreve a inventarse una cifra de la deuda de 2010, con todo su desparpajo. Es la misma señora Solanes que nos está negando a los socialistas informaciones que hemos pedido hace muchos meses, y que usó su tiempo en pandemia para entrevistar al alcalde antes que gestionar los fondos públicos”, recuerda Fernando Silva.

El Grupo Municipal del PSOE recuerda que el actual gobierno municipal "se ha acostumbrado a tener un plan de ajuste, lo que no puede ser un remedio para siempre, y está obligado a dar explicaciones sobre sus actuaciones económicas al Ministerio de Hacienda".

“Es todavía peor. Fueron a las elecciones municipales de 2019 diciendo que dejaban la deuda comercial a cero, después de recibir muchas ayudas, y ahora la deuda comercial la han llevado a 21,2 millones de euros. Ahora dice el PP de Landaluce que la deuda comercial está en una cantidad mínima. Suman engaños, mentiras y muchas cintas de televisión local”, concluye el viceportavoz municipal socialista.