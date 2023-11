El PSOE de Algeciras resalta la financiación del Gobierno central para el centro de salud de La Bajadilla

El PSOE de Algeciras ha valorado este jueves "muy positivamente" las inversiones anunciadas por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para el Campo de Gibraltar. Entre ellas, la que va financiar la construcción del nuevo centro de salud de La Bajadilla, en Algeciras, con una subvención de 7,4 millones de euros.

Una obra que, han apuntado los socialistas, no está incluida en el anexo de inversiones ni en la memoria de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 "a pesar de que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, haya sido incapaz en estos días de admitirlo ni de agradecerlo".

Para Arrabal, el centro sanitario va a ser posible gracias al "compromiso firme" de Pedro Sánchez con la comarca frente a la inversión de "cero euros" de recursos propios de la Junta con Juanma Moreno al frente de la administración regional.

“Es de una ingratitud vergonzosa que, en su último comunicado, en el que hacía una nueva llamada a la crispación política, Landaluce acuse a Pedro Sánchez y a sus ministros de no invertir en Algeciras, cuando justamente se acababa de anunciar una inversión tan importante como ésta en materia sanitaria, a pesar de tratarse de una competencia autonómica, y cuando todas las obras que se están llevando a cabo actualmente en Algeciras son financiadas por el Gobierno central o por fondos europeos gestionados por Pedro Sánchez, con el voto en contra en su momento, precisamente, del Partido Popular”, ha apuntado Arrabal.

“Con los números en la mano, queda demostrado que Moreno Bonilla no cumple, que no invierte lo que debería en nuestra tierra, y lo peor es que lo hace con el silencio cómplice de Landaluce, que prefiere la sumisión a su partido antes que defender los intereses de Algeciras”, ha lamentado Arrabal, afeando al alcalde del PP que lo único que pueda “vender” después de estos 5 años de supuesta “sintonía” con el actual gobierno de la Junta sean “fotos y más fotos, proyectos de cartón pluma presentados ante la prensa en actos pomposos y llenos de palabras grandilocuentes, y promesas electorales, pero no inversiones propias reales”.