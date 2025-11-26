El PSOE de Algeciras exige la aprobación del Plan de Accesibilidad antes de fin de año

El Grupo Municipal Socialista de Algeciras llevará al Pleno ordinario de este viernes, 28 de noviembre, una moción para instar al equipo de gobierno la actualización la ordenanza municipal de Accesibilidad, vigente desde 2008, y a aprobar el Plan de Accesibilidad antes de que finalice el año, cumpliendo así los plazos recogidos en el contrato con la empresa adjudicataria.

Según la moción, defendida por la concejala socialista Paqui Pizarro, el Plan debe incluir un diagnóstico de la situación actual, así como objetivos claros, plazos concretos y partidas presupuestarias suficientes para eliminar barreras arquitectónicas y de todo tipo, marcar itinerarios accesibles y garantizar un entorno urbano inclusivo para todos los ciudadanos.

El PSOE también propone que el Presupuesto de 2026 contemple partidas específicas para inversiones concretas que permitan implementar el Plan de inmediato, evitando la improvisación y la dependencia de fondos externos.

Además, los socialistas solicitan al alcalde que se impulse un proceso de participación real y efectiva con colectivos que trabajan en el ámbito de la diversidad funcional, asociaciones vecinales y federaciones de vecinos, para que puedan aportar propuestas y transmitir las dificultades de su día a día en la ciudad.

La moción recuerda que el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Diversidad Funcional, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de políticas inclusivas que reconozcan los derechos y capacidades de todas las personas.

“Todos los algecireños tenemos derecho a vivir en una ciudad accesible, sin barreras que conviertan la movilidad en una carrera de obstáculos”, ha señalado Paqui Pizarro, insistiendo en que todos los ciudadanos pagan impuestos y, por tanto, deben recibir los mismos servicios en un entorno seguro y habitable.

Desde el PSOE se subraya que sin una ordenanza actualizada y un Plan de Accesibilidad completo es imposible tener una ciudad verdaderamente accesible. La moción reclama que las actuaciones se planifiquen con calendario, programación y presupuesto, en lugar de depender de soluciones improvisadas, como ocurre actualmente.