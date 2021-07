El PSOE celebra que la Diputación dé 1 millón de euros a Algeciras y el PP afirma que merece más inversión

El PSOE de Algeciras ha agradecido a la Diputación de Cádiz que haya concedido al Ayuntamiento 1 millón de euros para la adquisición de cuatro autobuses para el servicio de transporte urbano. Sin embargo, el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Cs, ha indicado que esa cantidad es "una miseria" en comparación con lo que merece la ciudad.

El enfrentamiento no ha quedado ahí, ya que la concejal de Hacienda, María Solanes (PP), ha respondido a un comunicado de los socialistas en el que detallaban la inversión recordando que "el responsable de decidir el destino de las subvenciones de la Diputación de Cádiz es este Ayuntamiento".

Los socialistas han mostrado su agradecimiento a la presidenta y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, por su "compromiso" con Algeciras, "sobre todo ante una problemática que llevan mucho tiempo denunciando, haciéndose eco de las reivindicaciones de trabajadores y usuarios del transporte público urbano".

Solanes ha afirmado que la subvención llega "después de que la Diputación no asignara ni un solo euro a Algeciras en las partidas nominativas de su presupuesto, aun siendo el municipio que más contribuye a sus arcas". "Nuestro alcalde, José Ignacio Landaluce, tuvo que emprender largas y arduas negociaciones con esta administración para conseguir este millón de euros, que en realidad consta de dos subvenciones distintas, una mitad a cargo del Plan Dipuinvierte, y la otra a cargo del superávit de la Diputación”, ha indicado la edil, que ha asegurado que “estamos agradecidos de que nos hayan dado esta cantidad, aunque siga siendo una miseria en comparación con lo que Algeciras y los algecireños se merecen, pero no vamos a permitir que se atribuyan el mérito de una decisión que no es suya, ni presuman de conocer la problemática de una tierra que ni pisan”.

La inversión servirá para adquirir cuatro vehículos, tres minibuses y un autobús híbrido. “Este es un paso más para mejorar el servicio de autobuses urbano y, cómo no, siempre teniendo presente la protección del medio ambiente. Es vital reducir las emisiones de CO2 y minimizar la contaminación, también la acústica. Es por ello que celebramos la adquisición de autobuses respetuosos con nuestro entorno”, señala el secretario de organización del PSOE, Daniel Moreno.

La concejal de Hacienda ha indicado que el Ayuntamiento había solicitado a la Diputación una partida, a cargo del superávit, que cubriera la renovación de las telecomunicaciones de la Policía Local, un nuevo horno crematorio y la adquisición de un autobús, "pero solo nos concedieron dinero para esto último, por lo que decidimos unir ambas subvenciones para lograr más con menos, pudiendo comprar en vez de un solo vehículo, cuatro”.