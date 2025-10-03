El PSOE de Algeciras denuncia que las VPO pierden su fin social con las nuevas condiciones de la Junta

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha criticado con dureza el anuncio de construcción de “casi 500 viviendas sociales” en la ciudad, presentado recientemente por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Para la parlamentaria socialista, se trata de un “nuevo engaño” y de un anuncio “con fines electoralistas” más que de una solución real al problema del acceso a la vivienda.

Arrabal recordó que en los 14 años de mandato de Landaluce “no se ha inaugurado ni una sola vivienda de protección oficial”, y cuestionó que sea ahora, tras tanto tiempo, cuando se ponga suelo a disposición de la Junta. “¿Se trata de dar respuesta a las familias que realmente lo necesitan o de un gesto de campaña política?”, planteó.

Parcelas de la bolsa de suelo para VPO en Algeciras. / Elaboración propia

Según explicó, el encarecimiento del precio de las VPO en un 26% —lo que supone hasta 50.000 euros más por vivienda— y la modificación de los límites de renta aprobados por la Junta en febrero han desvirtuado el objetivo de este tipo de promociones. Con los nuevos criterios, pueden acceder familias con ingresos de hasta 46.000 o incluso 60.000 euros anuales, mientras que las más vulnerables, con menos de 25.000 euros, quedan excluidas de facto.

“La vivienda protegida no puede convertirse en un negocio, ni en un pelotazo urbanístico encubierto”, advirtió la dirigente socialista, que insistió en que las VPO deben estar dirigidas a quienes tienen mayores dificultades para encontrar un hogar a precio de mercado.

Arrabal consideró además “muy significativo” que Landaluce haya esperado a que la Junta subiera los precios antes de facilitar el suelo. “Con estas condiciones, las viviendas dejan de ser sociales y se convierten en un producto más, pensado para quienes sí tienen capacidad económica”, señaló.

Por último, subrayó que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Algeciras han demostrado con esta medida que “no son gobiernos sociales”, y acusó al PP de utilizar la vivienda como herramienta propagandística. “Ya lo vimos cuando se opusieron a medidas como la subida de las pensiones o del salario mínimo. Ahora lo vuelven a demostrar con un anuncio que no responde a las verdaderas necesidades de la gente”, concluyó.