El PSOE de Algeciras considera “demoledor” el informe de la Cámara de Cuentas sobre el control financiero municipal

El PSOE de Algeciras considera que el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que censura la falta de control financiero del Ayuntamiento es “demoledor” y "muy esclarecedor", ya que según señalan los socialistas, "confirman la existencia de incumplimientos legales en la gestión del Ayuntamiento, al tiempo que pone en evidencia la falta de transparencia que impera en el gobierno municipal de Landaluce".

“Una vez más, ha quedado en evidencia que el alcalde de Algeciras oculta información sobre su desastrosa gestión económica, y no sólo al PSOE, sino también a organismos oficiales. ¿En qué se está gastando nuestro dinero?”, ha advertido la secretaria general del PSOE algecireño y portavoz en la corporación municipal, Rocío Arrabal, que considera que lo que se ha publicado es "lo suficientemente grave como para que el máximo responsable de cuanto ocurre en el Ayuntamiento dé la cara ante la opinión pública".

“El señor Landaluce debe dar inmediatas explicaciones sobre el caos que existe en la delegación de Hacienda, entre otras cosas porque el informe de 2019 al que se refiere en esta ocasión la Cámara de Cuentas es responsabilidad absoluta de la actual delegada de Hacienda, cuyas explicaciones en las últimas horas, deprisa y corriendo para salir del paso, dejan mucho que desear”, ha añadido la portavoz socialista.

El informe elaborado por la Cámara de Cuentas sobre fiscalización del control interno de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Algeciras en 2019 "viene a demostrar todo lo que el PSOE ha venido denunciado a través de su portavoz municipal, recibiendo por ello descalificaciones personales y faltas de respeto por parte de un PP al que le molesta, y mucho, que hagamos el trabajo de control que como oposición tenemos encomendado por la ciudadanía".

Los socialistas también consideran “grave” que en el propio informe se recoja que no se ha podido verificar el cumplimiento de la legalidad en el control “por no disponer de la documentación”. “La falta de transparencia bajo el gobierno de Landaluce es la tónica de toda su gestión, pero ya no sólo lo decimos los grupos políticos de la oposición, sino que ahora también se lo reclaman desde las instituciones fiscalizadoras”, advierte Arrabal.