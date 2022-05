El PSOE de Algeciras critica que Juanma Moreno viniera a Algeciras "con las manos vacías"

El PSOE de Algeciras lamenta que la visita realizada el pasado sábado la ciudad por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, "no haya sido más que un nuevo acto de propaganda y autobombo de cuantos lleva a cabo José Ignacio Landaluce, un alcalde cansado, sin ganas ni proyectos".

La secretaria general del PSOE de Algeciras y candidata al Parlamento Andaluz, Rocío Arrabal, ha considerado “penoso que después de cuatro años de gobierno en Andalucía, Moreno Bonilla venga a pasearse a Algeciras como ha venido este fin de semana, con las manos vacías y sin los deberes hechos, y después de haber incumplido todos y cada uno de los compromisos que adquirió con Algeciras”.

“¿Qué hay del Hospital Materno Infantil, o de esa Ciudad de la Justicia que a bombo y platillo nos vendieron Moreno y Landaluce? Nada de nada… Ni siquiera sabemos qué fue del proyecto de la nueva sede judicial de Algeciras”, recuerda Arrabal, que también lamenta los "reiterados incumplimientos" en materias como la sanidad, la educación y la dependencia.

“La sanidad pública no ha recortado listas de espera, sino todo lo contrario, y ni hablemos de la imperiosa necesidad que tiene nuestra comarca de contar con especialistas… En cuanto a la educación pública, ni Moreno Bonilla ha cumplido con nuestra ciudad ni Landaluce cumple con el mantenimiento de los colegios, que es lo que le corresponde”, advierte la secretaria general de los socialistas algecireños.

En cuanto a la La ley de Dependencia, la también candidata por el PSOE al Parlamento Andaluz considera un “despropósito” que actualmente haya 800.000 personas en lista de espera y dos años de espera para acceder a estas ayudas.

“Lo de las 112 medidas frente al Brexit se quedó en un titular”

La secretaria general del PSOE algecireño también lamenta que Juanma Moreno "no haya tenido tiempo, en su fugaz visita a Algeciras, de explicar cuántas de las tan publicitadas 112 medidas para paliar los efectos del Brexit se han llevado a cabo en estos años y con qué resultado". “No ha contado nada sobre eso porque no hay nada que contar. Lo de las 112 medidas frente al Brexit se quedó en un titular, pero no se ha hecho nada”.

Arrabal se pregunta también “dónde está el Plan Integral de Dinamización Social y Económico para el Campo de Gibraltar, del que nada se sabe”. “Y lo peor de todo es que Andalucía ha recibido, por una parte, 1.900 millones de euros del gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos de la Covid-19 y se los han gastado... ¿Dónde? ¿En qué? Eso es algo que podía haber intentado explicar Moreno Bonilla en su visita a Algeciras, pero no lo ha hecho”.

A este respecto, Arrabal también lamenta que tampoco se sepa nada de los 1.800 millones de euros del Plan de Reactivación y Resiliencia de Fondos Europeos. “Nunca Andalucía había recibido tanto dinero, 3.700 millones de euros… La mala suerte de los andaluces es que nos haya tocado esta situación con un presidente incapaz de gestionar”.

“Cuatro años después de empezar a gobernar el Andalucía, el Partido Popular sigue viviendo de las rentas, de las gestiones y proyectos impulsados por el anterior Gobierno socialista, como el Conservatorio Paco de Lucía, la ITI de La Piñera o la Calle de mi Barrio, entre otros muchos, y ahora empieza a vivir también de las gestiones del Gobierno de Pedro Sánchez con los nuevos fondos europeos”, advierte la secretaria general del PSOE de Algeciras.