El PSOE de Algeciras se compromete a acabar con las aceras rotas de la ciudad

Las elecciones municipales se acercan y, a medida que se descuentan los días hasta el 28 de mayo, los partidos siguen dando detalles de sus programas. Es el caso del PSOE de Algeciras, que ha avanzado este lunes la incorporación de un Plan de Accesibilidad para que la ciudad "deje de ser pronto lo que es ahora: una ciudad llena de aceras rotas, baches y barreras arquitectónicas".

La candidata socialista, Rocío Arrabal, ha adelantado que este proyecto ocupará un lugar importante dentro del programa electoral de su formación, además de ser una de las medidas urbanísticas más destacadas. Desde el mes de enero se ha reunido con diferentes colectivos a los que ha transmitidos los detalles de su Plan de Accesibilidad, además de considerar "inadmisible" que la ciudad no tenga uno.

“Es tremendo que, con su forma de gobernar y su absoluta falta de empatía en esta materia, el actual alcalde y su equipo de gobierno excluyan a buena parte de la población, aquella que tiene un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%”, ha lamentado Arrabal, matizando que “estamos hablando de un 7,76% de la población, es decir, de casi 10.000 algecireños, que tienen el mismo derecho que los demás a vivir en una ciudad accesible, que no sea para ellos una carrera de obstáculos”.

Además, la socialista ha recordado que las aceras rotas, interrumpidas por obstáculos como postes o farolas, y los bordillos altos "no sólo suponen un impedimento para las personas con movilidad reducida, sino que también dificultan el tránsito a las personas mayores y a aquellas que deben circular por ellas con carros de la compra o sillitas para bebés".

“Les importa tan poco la accesibilidad que ni siquiera la tienen en cuenta a la hora de realizar obras nuevas, como ha ocurrido recientemente en la barriada de San José Artesano, donde no han sido capaces ni de rebajar los bordillos en las aceras”, ha añadido Arrabal, advirtiendo de que “no hay más que darse una vuelta por Algeciras para comprobar que facilitar el día a día de las personas con problemas de movilidad no solo no es una prioridad para el PP, sino que ni siquiera lo tienen en su agenda".

La candidata espera poder construir una Algeciras más accesible y habitable porque “los espacios públicos, las vías de tránsito, nuestras calles y plazas, los parques, los espacios culturales, deportivos y de ocio… son patrimonio de todos y todas los que vivimos en Algeciras y así deben poder ser utilizados y disfrutados, en condiciones de seguridad, comodidad y de la mayor autonomía posible, sin excepciones”.

Arrabal ha explicado también que el plan que ha diseñado el Partido Socialista parte de un concepto de “accesibilidad universal”, que va más allá de las barreras físicas, y que prevé su aplicación de manera transversal, lo que supondría la implicación de varias delegaciones y departamentos municipales, así como la colaboración, en todo aquello que sea necesario, con otras administraciones.