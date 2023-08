El PSOE de Algeciras solicitará un certificado de Tesorería que desglose la deuda municipal

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Algeciras va a solicitar un certificado de Tesorería que desglose la deuda municipal y deje claro a qué corresponde cada parte de la misma, a fin de “desmontar las mentiras” que, a su juicio, "usa el PP algecireño como excusa ante la falta de argumentos coherentes para defender su desastrosa gestión económica".

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha vuelto a lamentar la “falta de transparencia” y las “falsedades y descalificativos personales a los que recurre el gobierno municipal para intentar desprestigiar a la oposición y no reconocer ni dar cuenta de la grave situación económica por la que está atravesando el Ayuntamiento de Algeciras".

“¿Por qué no explican por qué no han pagado todavía la parte de la deuda que tenían que afrontar a 30 de junio, de 10 millones de euros, tal y como había anunciado el alcalde en prensa en varias ocasiones antes de las elecciones?”, se pregunta Arrabal, que considera que seguir hablando de la “herencia recibida, escudándose en ella después de 12 años de mandatos del PP en los que la deuda municipal no ha parado de crecer, es algo que desacredita a cualquier gobierno”.

“Vamos a solicitar un certificado de Tesorería para poner todo negro sobre blanco y demostrar, con la documentación en la mano, que no dicen la verdad, que están intentando engañar a la opinión pública sin ningún pudor, y que la mayor parte del montante actual de la deuda lo ha generado el alcalde, que deje ya de una vez de mentir y de manipular la realidad”, advierte la dirigente socialista.

Arrabal llama también la atención sobre el hecho de que este lunes no se haya celebrado Comisión de Hacienda, a pesar de lo “delicado” de la situación económica municipal y de las facturas que están pendientes de pago, y ha recordado que, según el Reglamento municipal, la comisión también puede ser presidida por el alcalde, en caso de ausencia de la concejal delegada de Hacienda por vacaciones o por cualquier otra circunstancia.

Tras recalcar que por la última comisión, celebrada el pasado lunes, pasaron pagos de obras que se hicieron hace más de un año, Arrabal ha recordado también el “lapsus” que, tras la misma, sufrió la edil de Hacienda, quien “en su afán de desacreditar a la oposición, incluso llegó a acusarme en una nota de prensa, publicada también en la web municipal, de no asistir a las comisiones de gobierno”.

“Obviamente, a las comisiones de gobierno tan solo pertenecen los concejales del equipo de gobierno y el alcalde, aunque que no tenga la menor duda de que si nos invitan, allí estaremos”, ironiza Arrabal, que aprovecha la ocasión para volver a recordar que “la labor de la oposición, en toda democracia, es la de controlar la gestión del gobierno, y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el PSOE de Algeciras, en defensa del interés general de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.

“¿Por qué les molesta que preguntemos, por ejemplo, por el personal de confianza? La ciudadanía tiene derecho a saber por qué el PP esta montando una administración paralela con su dinero, ya que todo ese personal ‘extra’ nos va a costar la friolera de 1 millón de euros al año”, se ha preguntado Arrabal, que tampoco entiende “por qué les enfada tanto que votemos en contra de los pagos a justificar, cuando llevan informes desfavorables de los técnicos, o por qué no nos remiten la documentación mandada a Fiscalía del caso Garancruz, y que tenemos derecho a conocer”.

“Queremos argumentos políticos y datos oficiales, y que dejen de responder con insultos y descalificaciones”, insiste la dirigente socialista, que considera que “cuando se recurre una y otra ve a utilizar mentiras y descalificativos personales, para no afrontar la grave situación económica por la que esta pasando el Ayuntamiento, tan sólo se demuestra cual es la catadura moral de este tipo de dirigentes políticos y el total desprecio que sienten por los problemas reales de los vecinos y vecinas de Algeciras”.