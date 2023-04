El PSOE de Algeciras sostiene que las obras de la calle Hortensia carecen de dotación presupuestaria

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Algeciras, Rocío Arrabal, ha calificado este jueves de “falso anuncio electoralista” el arreglo de la calle Hortensia de La Granja "por no existir partida presupuestaria alguna que sustente tal anuncio". El Ayuntamiento aseguró el martes que las obras salían a concurso y, de hecho, el proyecto está publicado en el perfil del contratante.

La secretaria general del PSOE algecireño considera un “disparate” que sin presupuestos para 2023 (que una vez aprobados tardarían como mínimo un mes en entrar en vigor) y con los de 2022 prorrogados, Landaluce vuelva “a mentir sin pudor sobre la calle Hortensia con una licitación puramente electoralista, imputando dichas obras a una partida sin dinero”.

Arrabal ha asegurado no entender que, a estas alturas del mandato, Landaluce tenga la “osadía” de sacar a concurso "un proyecto que no tiene dotación económica y que responde más a su afán electoralista" que al compromiso real de hacer unas obras tan necesarias para la mejora de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas en dicha calle.

La alcaldable socialista sostiene que la partida presupuestaria a la que hace referencia el anuncio de Landaluce (la 21520 49490 6270000) “está actualmente a cero euros, no tiene consignación presupuestaria”, y así se refleja en el Decreto 854 de fecha 31/01/2023 de Prórroga de los Presupuestos (a día de hoy económicamente vigente y firmado por el propio alcalde).

“Ese anuncio hecho deprisa y corriendo para ver si araña algunos votos más no es sino una gran mentira”, advierte Arrabal. “No es posible imputar ningún gasto a un presupuesto que a día de hoy, no sólo no está aprobado, sino que ni siquiera ha pasado por pleno para su debate y posible aprobación, y que, cuando se apruebe, tardará al menos un mes en entrar en vigor”, según los socialistas.

La candidata socialista entiende que “una obra tan necesaria y urgente, que significa mejorar la accesibilidad de vecinos que están pasando un calvario, no puede quedar desierta por estar sometida a los caprichos ni a los intereses electoralistas de Landaluce, un alcalde agotado y sin proyecto que sólo busca mantenerse en el poder a costa de medidas populistas, propaganda y engaños a la ciudadanía”.

“El arreglo de la calle Hortensia ya sería una realidad si el alcalde hubiese cumplido con lo votado hace un año en el pleno del Ayuntamiento, cuando se aprobó a propuesta del PSOE que dicha calle formara parte del Plan Dipuinver", ha concluido.