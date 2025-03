El PSOE de Algeciras denuncia que el Ayuntamiento tiene prácticamente todas las facturas de 2025 sin tramitar

Algeciras/El PSOE de Algeciras ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento que encabeza José Ignacio Landaluce (PP) tiene la inmensa mayoría de las facturas de 2025 sin tramitar. Algo que, además de impedir su cobro a los proveedores, genera una deuda "practicamente imposible de calcular” y una situación falseada en torno a los datos de morosidad de la entidad local.

“¿Qué está pasando en el caos económico en el que Landaluce tiene sumido al Ayuntamiento?¿Dónde están las facturas del 2025?”, se ha preguntado la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, tras la celebración de una Comisión de Hacienda previa al pleno ordinario de marzo. Arrabal ha apuntado que el 78% del total de las facturas aprobadas en lo que llevamos de año corresponden al año anterior.

Tras considerar “preocupante” que, a días de terminar el primer trimestre del año, se estén aprobando facturas de 2024, la portavoz socialista ha apuntado que, como consecuencia de esta situación, el informe de morosidad del primer trimestre arrojará “datos falsos”.

“A proveedores y empresas concesionarias se les debe todo lo del 2025, y esto tiene una repercusión directa para el Ayuntamiento y para la propia ciudadanía, no sólo porque supone que se siga incrementando la deuda a proveedores, sino porque implica también un empeoramiento en cuanto a la prestación de los distintos servicios públicos”, ha advertido Arrabal, que ha puesto como ejemplos el “deficiente mantenimiento” de parques y jardines en barriadas, donde “la maleza crece y crece sin que se haga nada y los árboles están sin podar, el pliego de condiciones no se cumple y no se les puede exigir porque no les pagan”.

“Igual pasa con alumbrado, con el pintado de pasos de peatones, con las playas, que deberían estar a punto para Semana Santa, por si tenemos buenos días para disfrutarlas… “, ha añadido la portavoz del PSOE de Algeciras, que ha considerado una irresponsabilidad la despreocupación del alcalde y que esté “tan tranquilo, como si aquí no pasara nada”.