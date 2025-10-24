El PSOE culpa al Ayuntamiento de Algeciras del destrozo en el acueducto de El Cobre por la falta de señalización y de gálibo

Un camión derriba uno de los arcos del histórico acueducto de 1783 de la barriada de El Cobre, en Algeciras.

El derrumbe parcial del histórico acueducto de El Cobre, tras el impacto de un camión este jueves, ha abierto un nuevo frente político en Algeciras. El PSOE local ha anunciado que está estudiando las “posibles responsabilidades” que pudiera tener el Ayuntamiento en los daños sufridos por el monumento del siglo XVIII, al considerar que el gobierno de José Ignacio Landaluce (PP) “no actuó de forma preventiva” para protegerlo.

La secretaria general del PSOE y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha afirmado este viernes que existen “indicios suficientes como para pensar que podríamos estar ante un caso de clara negligencia”. Según la dirigente socialista, el Ayuntamiento debería haber adoptado medidas “efectivas” para evitar que un accidente de este tipo llegara a producirse.

“Cabe preguntarse si se habían tomado todas las medidas que establece la ley para su protección, catalogada con grado 2”, ha señalado Arrabal, quien advierte de que, si no fue así, estaríamos ante “una dejación de funciones que puede costarnos muy caro a todos los algecireños, no sólo en términos económicos, sino en pérdida de nuestra historia y nuestro patrimonio”.

Para el PSOE, lo ocurrido refleja una preocupante “inacción del alcalde y de su equipo de gobierno”, una actitud que, según Arrabal, “puede costarnos mucho dinero, aparte del destrozo patrimonial, que eso ya lo tenemos”. La portavoz socialista ha recordado que tanto la asociación cultural La Trocha como los vecinos de El Cobre habían advertido en repetidas ocasiones de la falta de señalización y de gálibo en el entorno del monumento.

“No es la primera vez que el Ayuntamiento, bajo mandato de Landaluce, fracasa en su obligación de proteger el patrimonio de Algeciras, y lo ocurrido no se va a resolver haciéndose el alcalde una foto ridícula, que sólo provoca vergüenza ajena”, ha concluido Arrabal, en un mensaje cargado de ironía que mantiene vivo el ya habitual cruce de reproches entre el PSOE y el regidor popular.

Landaluce toma entre sus manos dos de las piedras del acueducto de El Cobre.

Los vecinos, también indignados: “Era cuestión de tiempo”

A las críticas socialistas se han sumado este viernes las de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Algeciras (FAVA), que ha expresado su “profunda indignación” por un accidente que considera “fruto de una negligencia institucional”.

“El Ayuntamiento fue advertido en numerosas ocasiones de la necesidad de colocar estructuras metálicas que limitaran el gálibo y evitaran el paso de camiones bajo los arcos”, denuncian desde la FAVA, presidida por Francisco Soler. “No actuó a tiempo, y ahora el resultado está a la vista: un bien histórico dañado por un accidente que podía haberse evitado”.

La federación recuerda que el acueducto, conocido como Los Arcos, fue construido entre 1777 y 1783 para transportar agua desde el río de la Miel al casco urbano, y está considerado una de las obras civiles más emblemáticas del siglo XVIII en la ciudad. El tramo afectado, que ya había sido reconstruido en 2010, fue golpeado por un camión de gran tonelaje que circuló por error bajo uno de sus arcos.

“Era cuestión de tiempo que pasara”, lamentan los vecinos, que aseguran que “por la zona pasan camiones cada semana porque los GPS no están actualizados”. Reclaman ahora medidas urgentes: barreras limitadoras de altura, refuerzo de la señalización y mayor control policial. “No se trata solo de reparar el daño, sino de proteger lo que aún se conserva”, recalcan.

La FAVA exige además que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad y ponga en marcha un plan integral de protección patrimonial, que incluya otros enclaves históricos como el parque María Cristina o el fuerte de Isla Verde. “El acueducto de El Cobre no es solo una pieza arquitectónica, es parte de la identidad de Algeciras. No podemos permitir que la dejadez o la falta de planificación sigan poniendo en riesgo nuestro patrimonio”, advierte Soler.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha asegurado que restaurará el arco “lo antes posible” y que reclamará los costes a la aseguradora del camión.