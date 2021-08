El PSOE de Algeciras exige al Ayuntamiento que realice desbroces para evitar incendios

El PSOE de Algeciras ha reclamado al alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, "que se lleven a cabo trabajos de desbroce en varios puntos de la ciudad para evitar incendios", como los cinco ocurridos este lunes de agosto.

El partido socialista ha aclarado que zonas como "Cortijo Vides, La Granja o San Bernabé son propensas a incendios", por lo que esperan que el gobierno local "se ponga las pilas y se tomen medidas" para evitar desgracias como las del pasado lunes.

Desde el grupo municipal han recordado en un comunicado que hace escasas semanas se produjo un incendio en la barriada de San Bernabé y esta aún no se encuentra acondicionada, y este mismo fin de semana en la dársena del Saladillo, por segunda vez en tres años. Además, han indicado, "son zonas próximas a las casas, por lo que el peligro es mayor".

"Paseamos hace unos días por San Bernabé y observamos que muchas zonas se encuentran con vegetación seca que puede salir ardiendo fácilmente. Lo peor es que están cerca de viviendas y locales comerciales, por lo que los daños podrían ser aún mayores”, ha señalado el concejal socialista, Jesús Pascual.

La formación ha mostrado imágenes del estado de la ladera junto a la avenida América, y ha recalcado que "son muchas más las zonas que se encuentran en estado deplorable".

"No se entiende que exista tal cantidad de vegetación seca, que puede ser pasto de incendios, y no se haga nada. No entendemos cómo sabiendo que cada año se producen incendios no exista una planificación por parte de Landaluce para evitar esto", ha indicado el concejal socialista.

"Lo peor es que estos trabajos llegan tarde en muchos sitios y en otros como en San Bernabé ni siquiera llegan a realizarse. Exigimos acciones urgentes para evitar males mayores, intensificándose los trabajos de desbroce y poda como venimos exigiendo en las comisiones de Urbanismo desde hace meses", ha concluido Pascual.