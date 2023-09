El PSOE lamenta que el Ayuntamiento de Algeciras no reclame a la Junta el Bono de Alquiler Joven

La secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, ha mostrado este lunes su indignación por el hecho de que la Junta siga paralizando el Bono de Alquiler Joven en Andalucía, "una decisión incomprensible” que también está perjudicando desde hace ya demasiados meses a los jóvenes algecireños, ante el silencio cómplice y vergonzoso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce".

Arrabal considera “lamentable” este “desprecio” del Gobierno de Juanma Moreno hacia miles de jóvenes andaluces, entre ellos los de Algeciras, que, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, "no pueden aún disfrutar de esta prestación puesta a su disposición por el Gobierno de España, y vigente desde hace ya bastantes meses en otras zonas del país". La medida permite sufragar con 250 euros al mes los gastos de alquiler de los menores de 35 años que así lo soliciten.

Arrabal asegura no entender que el Gobierno andaluz se empeñe, “sin pudor alguno”, en seguir obstaculizando las necesidades reales de los jóvenes de nuestra tierra, entre ellas la del acceso a la vivienda "sólo porque esas ayudas son fruto de una iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez". “Es ruin actuar de una manera tan sectaria, y más aún cuando los perjudicados por ese empecinamiento de partido son una parte vulnerable de la población, como son los jóvenes”, lamenta la parlamentaria socialista algecireña.

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras también se ha mostrado crítica con “la pasividad y la indolencia” mostrada al respecto por el alcalde de la ciudad, que, tanto en éste como en otros temas, como el estado de la sanidad o de la educación pública “prefiere mirar para otro lado para no molestar a su amigo Juanma y no dejar en evidencia que la Junta del PP está a otras cosas, pero no a solucionar los verdaderos problemas del día a día de los ciudadanos”.