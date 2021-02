El PSOE de Algeciras critica el servicio de autobús urbano y el Ayuntamiento afirma que está mejorando

El PSOE de Algeciras ha exigido al equipo de gobierno mejoras urgentes en el servicio municipal de autobuses urbanos, ya que ha denunciado que hay usuarios muy molestos por los "continuos problemas" que sufre por las averías que provocan retrasos e incluso la supresión de servicios. El teniente del alcalde delegado de Movilidad, Javier Rodríguez Ros, han recordado que el servicio fue rescatado a CTM hace menos de un año y que a pesar de las dificultades, "se sigue avanzando en la mejora del servicio en todos los ámbitos".

"Hemos logrado lo que nunca antes se hizo. Dotar de estabilidad a la plantilla después de cuatro años de duros trámites burocráticos y judiciales y ahora, poco a poco, las mejoras se verán reflejadas en el servicio a los ciudadanos", ha indicado Rodríguez Ros.

El viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva, señala que en la calle y en las redes sociales se suceden las quejas de los vecinos, "que no entienden cómo una ciudad como Algeciras no cuenta con un servicio de bus urbano acorde a sus necesidades, con autobuses que no se estropeen cada dos por tres y una frecuencia horaria que se cumpla y esté bien comunicada".

“Sabíamos ya que la flota tiene mucha antigüedad, pero es que además se están retirando vehículos, muchos de ellos para pintarlos, sin gestionar su sustitución temporal. Los que sufren el problema son los usuarios de todas las líneas en horarios cruciales, de primera y última hora de la mañana, y eso es un problema creado por la mala gestión del PP de Landaluce”, afirma Silva.

Al respecto, Rodríguez Ros ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja en distintas líneas de subvenciones para cambiar la flota de autobuses, como una del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de cerca de 7,2 millones de euros. "También se va a solicitar, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, la implementación de paneles informativos donde se visualizará en tiempo real las rutas de transporte de los autobuses y el tiempo de llegada a las paradas", ha indicado el edil, que ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en otra línea de subvención de los Fondos Next Generation y que hace poco se adquirieron dos autobuses.

El PSOE señala que los problemas se registran en todas las líneas. "En la 2 han llegado a contar con la mitad de su flota, provocando grandes retrasos. La línea 4, que lleva al hospital, es una de las más criticadas, pues numerosos usuarios la necesitan para acudir al centro sanitario y no llegan a su hora. Otras zonas como La Piñera han visto que su servicio ha pasado de prestarse cada media hora a registrarse cada hora", indican los socialistas, que instan al equipo de gobierno a solucionar esta situación.

El concejal de Movilidad ha explicado que debido a la falta de citas en la ITV, algunas líneas se han visto mermadas puntualmente, pero ha asegurado que están todas las líneas "operativas y a pleno rendimiento".